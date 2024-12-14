元大文教基金會頒發獎學金 攜院校推進人才永續、助87位學子築夢

元大金控暨元大文教基金會從2016年起設立「元大優秀人才獎學金」，為家境困難、品學兼優學生提供協助。2024年第九屆頒獎典禮，共87位學子榮獲殊榮，獲獎人數創下歷史新高；九年來也扶持582人次持續向學，以不間斷的付出，實踐元大金控集團對教育及人才培育的堅定承諾，陪伴學子茁壯。

為落實社會關懷，元大優秀人才獎學金設立的初衷，是希望減輕學子經濟壓力，透過學校推薦、基金會書審與面審，遴選出品學兼優且具潛力的學生，幫助同學能無後顧之憂專注於學業，每位獲選者最高可獲20萬元獎學金，鼓勵學子克服經濟壓力，勇敢追求夢想實現。

元大金控（2885）董事長暨元大文教基金會董事申鼎籛表示：「優秀人才獎學金不僅是對學子們優異表現的肯定，更是為台灣金融界培育優秀下一代，元大是學子們堅強的後盾。」希望獎學金幫助成績優秀但經濟困難的學子，在未來道路上勇敢迎接挑戰，將來為社會注入知識力量，共同推動社會經濟命脈。

典禮特別安排「金融未來人才加速器」經驗分享，安排元大金控人資及邀請歷屆得獎的學姐與同學們交流，分享如何在學期間累積實力，從專業學習、實習準備到面對求職挑戰的親身經驗，為同學增能，同時也幫助他們更全面地了解職場需求與未來發展方向。

元大金控表示，將ESG理念融入企業文化，透過「元大優秀人才獎學金」響應聯合國永續發展目標(SDG4)優質教育，讓有需要資源的學生享有公平與高品質教育機會，持續為社會投入愛與關懷，透過教育改變人生、培育優秀人才，為社會帶來正向能量。