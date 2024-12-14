王道銀獲利耶誕點燈報佳音 董座駱怡君說股利會更好

王道銀行（2897）於13日晚間舉行集團耶誕點燈及感恩音樂會，王道銀董事長駱怡君於點燈儀式後受訪表示，王道銀自結今年累計至11月底的個體稅後純益達到25.5億元，已經超越去年全年度的稅後純益，明年分派今年盈餘發放股利，會反應業績成長「比今年更好」，並維持現金股息為主原則，並兼顧股息殖利率。王道銀榮譽董事長駱錦明夫妻也出席點燈儀式，他期許王道銀做為小而美的銀行，獲利要繼續成長，駱怡君擬的三年計畫可開花結果。駱怡君也強調，三年計畫在2025年邁入第二年，要繼續深耕、Keep Digging，維持獲利的持續穩健成長。

駱怡君在點燈前致詞表示，今年是王道銀成立25周年紀念，前三季王道銀個體稅後純益超過新台幣22.7億元，每股稅後純益（EPS）達0.79元，雙雙創下成立25年來的歷史同期新高，在國際知名的ESG永續評鑑更獲得亮眼成績，在倫敦交易所集團旗下知名指數公司富時羅素（FTSE Russell）的ESG評鑑中，排行國內金融業第一名。以下為駱怡君致詞全文：

還記得去年此時，我和大家分享王道銀行自2017年轉型商銀後的成績，也分享了王道銀行「Dig Deep」三年計畫，今年是三年計畫的第一年，我們在Dig Deep計畫主軸下穩健前進之際，也同步精進優化個金、企金獲利動能，包括在財富管理、中型市場企業（MME）客群的拓展及消費金融上已展現一定成績，在所有同仁努力下，本行業績表現相較去年更加進步，今年前三季個體稅後淨利超過新台幣22.7億元，較去年同期成長6%，同時EPS達0.79元，較去年同期則成長了7%，雙雙創下本行成立25年來的歷史同期新高，另截至11月底，自結個體稅後淨利達到新台幣25.5億元，更已超越去年全年度的稅後淨利；其中，銀行本業表現尤其亮眼，前三季稅前淨利達到新台幣18.9億元，較去年同期不僅大幅成長25%，更是引領王道銀行集團獲利持續成長的關鍵領頭羊；此外，我們也準備前進澳洲、新加坡拓展海外布局與金融市場。在此我要感謝所有董事與團隊對我的信任，也感謝王道銀行集團的每一位努力的同仁，與大家共享此份榮耀，我們將繼續努力，打造更優質的金融服務體驗以及更強健的營運體質。

今年，我們在數位金融的優異表現，榮獲工商時報數位金融獎四大獎項，其中包括「數位普惠獎」和「數位公平待客獎」金質獎的最高肯定；而深耕ESG的卓越績效，不僅獲得天下雜誌2024年「天下永續公民獎」中堅企業組第5名、「台灣企業永續獎｣六大獎項之外；我們在國際知名的永續評鑑更獲得亮眼成績，包括連續兩年在晨星Sustainalytics評鑑中排行全台金融業第一、全球受評鑑企業前1%，根據今天的最新消息，目前本行的成績更提升至全台上市櫃公司的第一名；此外，也在倫敦交易所集團旗下知名指數公司富時羅素（FTSE Russell）的ESG評鑑中，排行國內金融業第一名，充分展現本行投入永續經營的努力與成績。

每逢歲末聖誕佳節，就是充滿愛與祝福的時刻，我們不僅在平安夜與大家相聚祈福傳愛，也持續用心關懷同在這片土地上的各個族群，今年除推出全新「同心圓扶助存款」專案外，也擴大「O for YOU 扶助存款」適用族群，以存款優惠利率鼓勵原住民、新住民及身障朋友們存下人生第一桶金；另外，也將「影響力貸款」的對象，由原本的低收入戶、中低收入戶、持有特殊境遇家庭證明或扶養持政府核發之身心障礙證明者，延伸至經濟較為困難的原住民、新住民及身障朋友，提供小額「影響力貸款」優惠利率，幫助他們渡過緊急困境，我們希望攜手更多朋友一起把愛與關懷傳送到每一個角落；同時我們也首創推出全台第一張以交通減碳量決定交通優惠的「交通減碳卡」，號召更多消費者重視減碳議題並實踐低碳行動，共同為更好的社會與環境努力。

除了將永續結合本業之外，王道銀行集團旗下的王道銀行教育基金會亦長期耕耘藝文教育，並透過每年舉辦的「堤頂之星」計畫，培育出許多新銳音樂家與藝術家，為台灣的藝術文化挹注許多養份，今晚「最美的祝福」音樂會由基金會邀請多個表演團隊和音樂家，與大家一同傳遞祝福，包括入選2019-2020年堤頂之星的「楊思琪爵士四重奏」，將帶來多首耶誕與自創曲表演；另外，歌手陳如山、艾蜜莉（AMILI）和康雅婷將以創新表演方式，結合戲劇、音樂打造沉浸式耶誕故事，相信會帶給大家幸福美好的夜晚。

最後，再次向大家表達我們的感謝與祝福，希望今晚與現場所有的朋友，一起為生活中的每一位親友祈福、祝福，一起為更美好的明天加油。再次謝謝大家今晚的蒞臨，並在此預祝各位耶誕快樂，健康平安。謝謝！