離岸風電聯貸案獲融資保證 引發公股銀興趣

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案。隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，2026年到2031年預計有1.08兆元風電融資需求，經濟部與國發會合作，針對適用開發商專案融資的綠能建設，提高國家融資保證成數至八成，提升公股銀行等金融機構參與離岸風場融資誘因，並由輸出入銀行執行。

國泰集團與沃旭能源投資的大彰化西北離岸風電案場逾600億元聯貸案，由國內外15家銀行熱烈參與，金融圈主管分析，過去對離岸風電聯貸裹足的公股行庫，本次之所以積極參與，主要原因就是有「國家融資保證中心」提供保證，成數達八成。

金融圈主管說，該案為獲「國家融資保證中心」參與並提供融資保證的離岸風場專案，而國家融資保證中心是行政院及國家發展基金推動成立、委由輸銀擔任執行單位，辦理融資保證作業。此外，公股銀行第一銀行為國內首家擔任離岸風電融資案件國家融資保證額度管理銀行的金融機構，展現公股銀行對離岸風場融資的積極參與和信心。

國家融資保證機制是由國發基金撥補70億元、八家公股銀行募資，合計90億。