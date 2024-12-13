離岸風電聯貸 15家銀行參與…總金額600億以上、超額認貸逾二倍

國泰人壽首次投資離岸風電，取得大彰化西北離岸風場50%股權，投資金額創國內壽險業參與離岸風電的最高紀錄；包括第一銀行、兆豐銀行、土地銀行三家公股、中國信託、台北富邦與玉山銀行等民營銀行及九家外商銀行，共同參與國泰與沃旭能源投資的大彰化西北離岸風電案場逾600億元聯貸案，超額認貸逾兩倍。

該案由滙豐（台灣）銀行擔任國際財務顧問及中國信託擔任本土財務顧問，同時為台灣首次獲得「國家融資保證中心」參與並提供融資保證的離岸風場專案。銀行主管說，該聯貸案的簽約金額為2024年台灣離岸風電融資案年度之冠。

大彰化西北離岸風電案場總裝置容量約582.9MW，距離海岸約35至60公里，由全球離岸風電產業龍頭沃旭能源擔任興建工程統包商、維運商角色，採用環境友善的負壓沈箱管架式水下基礎，創下亞太離岸風電先例，預計2025年底完工商轉。

該案場為國泰集團、沃旭能源集團各持股五成，中國信託出任財顧銀行，由第一銀行、土地銀行等公股行庫與海內外銀行團共同主辦聯貸案，獲得國家融資保證中心保證，堪稱今年下半年的聯貸大案。

據悉，本次協議總金額包括新投資人出資取得大彰化西北離岸風場專案公司50%股權，和新投資人承諾支付風場建造所需支出50%的費用，約新台幣533億元（約為丹麥克朗116億元），預計於2024及2025年支付。本項合資案已經獲得所有主管機關核准，雙方簽約後將於今年底完成交易。

大彰化西北離岸風場與大彰化西南第二階段離岸風場目前共同施工中，總建置容量為920MW，預計於2025年底建置完成。沃旭與台積電於2020年簽署企業購售電契約，由台積電承購920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場未來20年的所有發電量。

國泰人壽為國泰金融控股股份有限公司之子公司，國泰金控（2882）旗下的國泰永續私募股權基金也是大彰化東南離岸風場的共同投資人之一。根據雙方協議，沃旭能源將執行風場設計、採購及施工統包契約，全權負責大彰化西北離岸風場之整體興建工程，未來沃旭能源也將透過位於台中港的運維中心，負責該風場長期營運與維護服務，確保風場最佳效能。