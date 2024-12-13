11月信用卡刷出好成績

國內經濟成長強勁、消費動能暢旺，今年11月國銀簽帳金額有望再寫歷年同期新高紀錄。根據各公司統計，中國信託銀行穩居刷卡王寶座，國泰世華銀居次，11月分別刷出676億元及642億元，北富銀以單月刷卡531億元位居第三。

逾20家銀行昨（13）日公布11月刷卡成績單，總計已刷破3,415億元，由於第六大發卡行星展銀尚未公布，如果以星展銀過往單月簽帳金額逾200億到250億元計算，11月國銀簽帳金額勢必可突破3,600億元，超越去年同期3,597億元新高紀錄。

根據各公司公布數據，中信銀續奪流通卡、有效卡與簽帳卡王，流通卡數第二名為玉山銀748萬張、有效卡數第二則為北富銀的573萬張，11月發卡王則為玉山銀行，單月發出10萬張卡。

中信銀11月擁922萬張流通卡、599萬張有效卡，單月刷出676億元成績單，穩居「三冠王」，累計全年刷破7,300億元、年成長逾8％。國泰世華銀11月刷出642億元，累計全年刷逾6,900億元、年成長接近雙位數，位居國銀第二高，緊追在中國信託之後。