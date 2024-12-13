王道銀澳洲辦事處明年開業

王道銀行（2897）海外擴張報喜。董事長駱怡君昨（13）日指出，王道銀申設澳洲辦事處最快2025年第2季內可開業，新加坡設創投子公司也在最近獲金管會許可，將接續澳洲辦事處後盡速開出。

王道銀榮譽董事長駱錦明表示，新加坡很重視AI相關科技發展，因此有信心王道銀採設創投模式進駐新加坡，會比一般申設分行進度要快，後續王道銀會繼續開拓其他海外尤其亞太市場。

王道銀行昨天舉行集團耶誕點燈及感恩音樂會，駱怡君於點燈儀式後受訪指出，王道銀自結今年累計至11月底的個體稅後純益達到25.5億元，已經超越去年全年度的稅後純益，明年分派今年盈餘發放股利，會反應業績成長「比今年更好」，並維持現金股息為主原則，並兼顧股息殖利率。駱錦明昨天也出席點燈儀式，對於女兒擔任銀行董事長的表示，駱錦明相當肯定，期許王道銀做為小而美的銀行，獲利要繼續成長，駱怡君擬的三年計畫開花結果。駱怡君也強調，三年計畫在2025年邁入第二年，要繼續深耕、Keep Digging，維持獲利的持續穩健成長。