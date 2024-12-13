六大壽險新契約保費攀高 投資型、美元利變商品業績轉佳挹注表現

六大壽險11月業績飆高，合計新契約保費（FYP）衝上566.6億元，寫逾兩年來的新高紀錄；壽險業高層表示，今年下半年起投資型商品如「倒吃甘蔗」，美元利變商品業績同步轉佳，加上多家大型壽險公司舉行業務競賽，為推升保費收入的三大關鍵。

根據各公司統計，今年前11月，六大壽險合計新契約保費約4,446.6億元，年增11.4%。估計整體壽險業界，今年前11月新契約保費約7,378.8億元，年增18.71%。

資料顯示，今年前11月，新契約保費有兩家已突破千億元，分別是國泰人壽的1,233.9億元，以及富邦人壽的1,016.7億元。

六大壽險新契約保費概況

其中壽險龍頭國泰人壽，11月新契約保費195.4億元、穩居業界第一，較上月成長29%，年增率更高達249.7%。國壽指出，11月推出多檔美元利變型傳統保單，帶動美元傳統型保單單月新契約保費成長六成；投資型商品銷售也恢復成長動能。今年前11月，國壽新契約保費1,233.9億元，年減1.6%。

以黑馬姿態衝出的新光人壽、11月新契約保費139.1億元搶下亞軍，年增率高達302.7%；對此，新壽高層表示，主要是每年11月至12月適逢業務員競賽期間，外幣利變型商品締造一波銷售佳績；今年前11月，新壽新契約保費529.8億元，年增50.1%。

此外，受惠於分紅保單熱賣，富邦人壽11月新契約保費88.4億元，排名第三，年增逾三成，今年前11月新契約保費達1,016.7億元，較去年同期成長近16%。

重返投資型商品市場的南山人壽，11月新契約保費59.5億元，年增24.2%，前11月新契約保費687.7億元，年增21.3%。

凱基人壽11月新契約保費為49.2億元，年增17.1%，今年前11月新契約保費528.9億元，年增8.6%。

台灣人壽11月新契約保費35億元，年減46%，前11月新契約保費447億元，年減0.6%。

業者估計，今年11月，壽險業界合計新契約保費859.3億元，年增64.5%，前11月整體業界新契約保費估7,378.8億元，年增18.71%。

回顧近兩年來，六大壽險每月的新契約保費表現，今年11月達566.6億元，為逾兩年來的最高水準，除今年11月外，只有2023年6月的新契約保費突破500億元、達513.3億元。