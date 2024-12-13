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電支品牌爭霸戰 一卡通用戶數擠下街口支付奪冠

中央社／ 台北13日電

嗶支付盛行，大型電子支付間漸趨競爭，金管會統計，今年10月底一卡通票證用戶數達659.74萬人，正式擠下街口支付、奪下電支用戶數冠軍寶座。另網家旗下國際連則在9月繳回營業執照，國內專營電支機構降至9家。

根據金管會統計，截至今年10月底止，國內專營電支機構共有9家，另有銀行及郵局等20家兼營電支機構，未歸戶的電支帳戶總使用者人數首破3000萬人、達3007萬人，月增27萬人，相比台灣人口總數，人均擁有1.28個電支帳戶，顯見非現金支付普及度。

其中，一卡通票證用戶數達659.74萬人，擠下長期奪冠的街口支付、拿下電支人氣王，相比9月用戶數成長4.5萬人；街口支付用戶數658.78萬人、降至第2，但與一卡通票證用戶數相差不到萬人，後續角力仍待觀察。

全聯旗下電支品牌全支付來勢洶洶，用戶數達514.92萬人，名列第3，月成長6.1萬人，客群成長動能強勁；第4為悠遊卡用戶數近325.1萬人，月增近5.5萬人；其後為玉山銀行電支帳戶用戶數258.27萬人，為唯一一家入榜前5大的兼營電支機構。

若從單月代理收付實質交易款項多寡觀察，仍以街口支付單月代收付新台幣47.74億元居冠，其次為全支付單月代收付45.9億元，第3至第5名依序為一卡通票證單月代收付近35.18億元、玉山銀電支帳戶單月代收付近18.13億元、悠遊卡單月代收付9.96億元。

另一方面，電商PChome網路家庭旗下國際連已在今年9月中向金管會繳回營業執照，正式退出電支市場，帶動國內專營電支機構家數降至9家。

一卡通 玉山銀行

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