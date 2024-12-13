週年慶、購物節助攻 5大發卡行11月刷逾2740億

受惠台北國際旅展、雙11購物節、百貨週年慶、世界12強棒球賽民眾赴日等消費助攻，前5大發卡行11月合計刷出新台幣2740.86億元成績。簽帳冠軍仍由中信銀以676.32億元拿下，玉山銀11月發出10.2萬張、連續4個月穩坐發卡王。

根據各家銀行公布信用卡11月數據，簽帳金額冠軍仍為中信銀676.32億元，國泰世華銀以641.66億元排名第2，其餘依序為北富銀530.61億元、玉山銀464.18億元和台新銀的428.09億元，合計5家銀行11月簽帳金額2740.86億元。

發卡部分，11月玉山銀發出10.2萬張穩居第1，中信銀發7.45萬張、排名第2，依序為台新銀5.63萬張、國泰世華銀的5.1萬張和北富銀4.68萬張。

中信銀指出，11月信用卡簽帳金額為676.32億元，前11個月合計為7332億元、創下歷年新高紀錄，較去年同期成長8%，主要為民眾出國旅遊及外出用餐購物需求增加，帶動海外消費、旅遊、餐飲、超商、超市等消費金額成長。

國泰世華銀指出，11月雙11網購及百貨週年慶民眾購買力強，加上世界棒球12強帶動一波日本旅遊消費增加，11月信用卡刷卡金額達641億元、較去年同期增加72億元，年成長12%，全年累計前11月總簽帳金額逾6900億元。發卡主力仍是CUBE信用卡、占比逾7成。

北富銀11月刷卡額達530.61億元，與2023年同期相當，相比今年10月成長13億元，主要貢獻為雙11網購消費，電商網購及量販超市消費占11月刷卡額近35%，若以卡別來看，則以好市多卡在卡量帶動下占整體刷卡額最大宗。

北富銀表示，隨今年即將進入尾聲，民眾已著手規劃跨年、明年春節及228連假出遊，北富銀將鎖定持卡人全旅程需求，提供金融服務及消費優惠，涵蓋行前規劃購買行程、機票及訂房等。

玉山銀說明，11月單月簽帳金額為464.18億元、年度簽帳金額為5644億元，較去年同期成長12%，創下11月單月及年度累積新高，主要簽帳動能來自11月ITF台北國際旅展帶動旅行社、航空及線上旅遊業者平台簽帳金額成長，以及雙11購物節和百貨週年慶檔期等。

玉山銀表示，11月發卡動能主要來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡等，而在雙12購物節與過年春節檔期，將推出一系列玉山卡活動持續強化信用卡業務。

台新銀11月刷卡額428.09億元，改寫歷年同期新高，年增5%，主要動能來自海外、旅遊及餐飲消費成長。但若相比10月，因入帳天數少2天，單月刷卡額月減近9%。

台新銀表示，11月因雙11網購節，以@GoGo卡對刷卡額貢獻最高，主要來自網購及行動支付消費，12月亦有雙12購物節，預期年底刷卡額將持續看漲。