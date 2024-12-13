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公股為何「髮夾彎」、願參與離岸風電聯貸？這個機制成為重要推手

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案。隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，2026年到2031年預計有1.08兆元風電融資需求，經濟部與國發會合作，針對適用開發商專案融資的綠能建設，提高國家融資保證成數至八成，提升公股銀行等金融機構參與離岸風場融資誘因，並由輸出入銀行執行。

國泰集團與沃旭能源投資的大彰化西北離岸風電案場逾600億元聯貸案，由國內外15家銀行熱烈參與，金融圈主管分析，過去對離岸風電聯貸裹足的公股行庫，本次之所以積極參與，主要原因就是有「國家融資保證中心」提供保證，成數達八成。

金融圈主管說，該案為獲「國家融資保證中心」參與並提供融資保證的離岸風場專案，而國家融資保證中心是行政院及國家發展基金推動成立、委由輸銀擔任執行單位，辦理融資保證作業。此外，公股銀行第一銀行為國內首家擔任離岸風電融資案件國家融資保證額度管理銀行的金融機構，展現公股銀行對離岸風場融資的積極參與和信心。

輸銀理事主席戴燈山指出，國家融資保證機制是由國發基金撥補70億元、臺銀、土銀、兆豐銀、一銀、合庫、華南銀、彰銀及中小企銀等八家公股銀行出資，合計募集逾90億元成立基金，保證倍數為十倍，用於綠能建設等相關融資，可向國家融資保證申請保證。

據悉，國家融資保證機制的融資保證對象主要包括：從事國內綠能建設開發與統包業者、供應或輸出綠能設備及服務業者、電網端或發電端儲能業者、與綠能建設開發業者簽署企業購售電契約業者，及參與國內重大公共建設或前瞻基礎建設計畫業者。

第一銀行 綠能 離岸風電

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