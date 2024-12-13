快訊

面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

羽球年終賽／麟洋配最後一舞無緣4強 李洋落淚：已超乎預期

王道銀駱怡君：澳洲雪梨辦事處擬明年第2季開業

中央社／ 台北13日電

王道銀董事長駱怡君今天指出，明年股利金額、殖利率都將反應今年的獲利成長；至於赴澳洲申設辦事處，她表示送件澳洲金融監理署（APRA）是一次過關、沒有補件，並估將在明年第2季開業。

王道銀行今天舉行2024「最美的祝福」耶誕點燈祈福與音樂會，王道銀集團榮譽董事長駱錦明伉儷、駱怡君、總經理李芳遠等人親自出席。

駱錦明接受媒體聯訪時指出，王道銀是小而美的銀行，給她（指駱怡君）的期許是持續深耕，對於其他海外發展機會會持續努力。

駱怡君說，先前分享王道銀的「Dig Deep」3年計畫，2024年是計畫的第1年，第2年將KeepDigging（持續深耕）。

駱怡君分享，王道銀赴澳洲雪梨申設辦事處是破紀錄，過去同業到全球各地設點都會和主管機關有很多往返，王道銀是將所有文件都準備好、送件澳洲金融監理署（APRA）一次過關、沒有補件，都顯示銀行準備充分。

駱怡君強調，12月初親自與總經理、風控長前往澳洲當地拜會、 選定代表處辦公室處所，高層同時前往同場會議，顯示王道銀對澳洲市場的承諾（commitment）。

駱怡君透露，申設澳洲辦事處時程大約半年，並將在明年第2季時可以開業；而赴新加坡開設的創投子公司今年第4季已獲金管會同意。

2024年即將結束，外界關心王道銀的股利政策，駱怡君表示，明年數字會看到穩健成長，其中股利的金額、殖利率都將反應獲利成長。

王道銀2023年個體稅後淨利為新台幣24.92億元，每股盈餘0.87元，今年發配股利普通股每股0.45元現金股利。而截至今年前11月，王道銀稅後淨利為25.55億元，超越去年全年的稅後淨利，稅後EPS為0.89元。

至於員工年終獎金，駱怡君表示，會反應在員工表現上，今年更調整針對為公司貢獻越多的員工、收到的獎金就越多。她希望拉開獎金距離，鼓勵認真工作的員工。

澳洲 駱怡君

延伸閱讀

澳洲「新聞稅」 劍指社群平台

為維持社群豪奢人設 澳洲網紅為保險金痛下殺手弒母

五月天燒光2.5億拚了 插旗雪梨成第一人

繼美英後第3國 澳洲首射戰斧巡弋飛彈成功

相關新聞

遇「第二個雷曼時刻」？農業金庫：性質截然不同

被媒體報導面臨重大挑戰，並形容情勢為「第二個雷曼時刻」，全國農業金庫今天表示，性質截然不同，已全面啟動資產負債結構調整與...

週年慶、購物節助攻 5大發卡行11月刷逾2740億

受惠台北國際旅展、雙11購物節、百貨週年慶、世界12強棒球賽民眾赴日等消費助攻，前5大發卡行11月合計刷出新台幣2740...

公股為何「髮夾彎」、願參與離岸風電聯貸？這個機制成為重要推手

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案。隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，2026年到2031年預計有1.08兆...

購屋難申貸更難 第3季全國房貸金額1,043萬元、利率2.23%雙創15年新高

據金融聯徵中心新增房貸資料統計，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年新高。而全國第3...

群益證舉辦全台尊榮禮遇活動 全方位打造健康財富尊享體驗

為回饋長期支持群益（6005）的重量級貴賓客戶，群益金鼎證券於12月歲末之際盛大舉辦北中南區「VVIP尊榮禮遇活動」，1...

土銀攜手14家銀行 搶灘逾600億元離岸風電聯貸案

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案。土地銀行12日攜手第一銀行、兆豐銀行等14家國內外銀行完成簽約，共同主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。