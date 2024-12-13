輸銀放款餘額突破2千億 續增資助台廠拓銷國際

輸出入銀行今天表示，截至113年11月底，輸銀放款餘額達新台幣2050億元、年成長11%，保證業務餘額達350億元、年增17%，續助台廠拓展外銷市場，分擔貿易風險；同時，預計資本額將在116年底達到420億元，在複雜多變的國際經貿環境，進一步加強台灣貿易金融服務能力。

國際市場不確定性日益增加，台灣企業面臨的貿易風險隨之加大。為強化台灣貿易金融服務並支持台商競爭力，行政院於民國111年核定輸出入銀行「強化功能增資新台幣100億元計畫書」，推動於112至116年度完成增資。輸銀今天表示，此項計畫的分年時程進展順利，將使輸銀資本額在116年底達到420億元水準。

輸銀指出，113年全球經濟持續擴張，但仍受地緣政治風險影響，增添總體經濟前景風險，台灣則因人工智慧（AI）發展，及半導體產業在全球供應鏈中扮演重要角色，得以適時掌握商機。

輸銀理事主席戴燈山表示，在此局勢之下，截至113年11月底，輸銀放款餘額達到2050億元、較去年同期成長11%，保證業務餘額達350億元、較去年同期增加17%，輸出保險承保金額達1881億元、與去年同期相當；整體業務規模達4281億元。

戴燈山進一步指出，截至113年11月底，輸銀的逾期放款比率僅0.075%，遠低於金融同業的平均水平，顯示輸銀授信管理專業性，以及嚴謹進行風險控管措施。

展望未來，戴燈山指出，雖然總經仍面臨區域衝突升級、極端氣候及貿易保護主義等風險挑戰，輸銀將持續透過放款、保證以及輸出保險等業務，助企業實現產品、出口市場、生產據點及拓銷策略的多元化，並有效降低貿易風險，並藉拓展海外據點，協助廠商拓展全球市場。

此外，近期國泰風能19年期、602.5億元聯貸案，獲3家公股銀行、3家民營銀行、9家外資銀行響應，聯貸資金將用於支應國泰風能購入沃旭大彰化西北離岸風場半數股權價金及相對應開發成本，備受市場矚目。

輸銀表示，輸銀執行「國家融資保證」機制，由國發基金以及另8間公股銀行注資，成立規模90多億元的基金，可以承作的保證能量是10倍、達900多億元，用於分擔參與此機制的金融機構授信風險，提高融資誘因﹐促進台灣綠能、儲能等重大建設及產業生態系的完整發展，並協助促成投資及產業的綠色永續發展良性循環。

據統計，截至目前，包含國泰風能等向國家融資保證中心申請的融資金額約150億元；輸銀指出，期望國家融資保證規模將日益擴大。