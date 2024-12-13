鼓勵年輕世代成為夢想超人 國泰持續卓越獎助計畫

壯闊鼓聲撼動現場，來自嘉義東吳高職的「掌聲『鼓』勵」戰鼓隊精采演出，為「2024國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮揭開序幕，今年從逾530組脫穎而出的130組得主10日齊聚國泰金融會議廳，計畫內容見證到年輕世代如何運用所長，擴散影響力，投入社會公益，藉此超越自我，成為勇敢前行的夢想超人。

「國泰卓越獎助計畫」由國泰慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會共同主辦，分為「特色獎助」、「卓越學子」、「卓越紀錄獎」三類進行甄選，「特色獎助類」鼓勵對社會議題進行公益提案並付諸行動；主題涵蓋永續行動、銀髮關懷、社區服務等，今年共26組獲獎。

「卓越學子類」提供家境清寒、表現卓越的高中職學子獎助學金，共100人獲獎；「卓越紀錄獎」則鼓勵2023年獲獎團隊紀錄夢想實現的動人時刻，共有4組獲獎，本屆共頒發逾850萬元獎助學金。

計畫引領青年關懷社會 展現溫暖影響力量

國泰慈善基金會董事長黃調貴表示，成立62年的國泰人壽，自1980年開始頒發獎助學金，連續45年不間斷，體現「堅持且持續去做有意義的事」的企業理念；而國泰本著「取之於社會、用之於社會」的價值，希望發掘更多優秀學子挑戰自我、貢獻社會。

擔任評審委員的天下雜誌獨立評論總監廖雲章表示，入選的學生團隊大多不滿二十歲，但已開始回饋社會令人鼓舞，期待繼續創造社會共好的更多可能。

國泰人壽展陽明通訊處資深行銷總監陳玲玲長期捐助國泰慈善基金會，她說收到青年學子的感謝函令人感動，看著孩子完成夢想去幫助更多人，「我覺得這就是國泰所要傳達，帶給人幸福快樂、是一種善的循環。」

頒發「卓越紀錄獎」的電影導演曲全立則勉勵獲獎學子，「學習是啟發自己，分享是啟發別人」 ，當願意把自己活成一道溫暖的光，所做的事就能照亮更多即將萌芽的種子，他祝福獲獎者「都能成為台灣超人，帶著勇氣持續前行」。

北漂學子返鄉服務 開展人才培力長程計畫

由屏東北漂的大學生組成的「翻閱思考教育團隊」，體認到屏東需要的並非是「高科技設備」，因此號召「屏東人」加入返鄉服務行列，透過學習工作坊、學長姐分享及職人講堂等活動，陪伴超過200位屏東高中生自主學習，團隊成員陳泓慈表示，引導對未來疑惑的學弟妹能夠找到學習動機，才能擬定目標，找到前進的方向。

團隊將以「啟發視野、信心建立、與在地連結」為目標，持續翻轉屏東教育資源不平等的困境；團隊成員蘇瑋琳說，執行計畫的過程，導入大學所學專業，「其實過程很像在盤點自我累積的能力，期待服務的推動，能夠跳脫框架思考，以創新方式解決遇到的問題」。

另外，獲得特色獎助的跨校團隊「友膳食嚥家」 ，計畫聚焦在高齡長者的基礎飲食，團隊成員葛韋成與張佳欣結合長照跟營養學的學習背景，走進雲林偏鄉社區，結合在地力量，組成青銀共創小組，特別是針對高齡長者的吞嚥能力來設計符合長輩們的健康食物，會融合「健康友善」與「質地飲食」，研發出適合高齡者的營養菜單。

努力念書翻轉人生 感謝國泰陪伴積極朝夢想前進

就讀興大附中的廖昕蕎，出生後缺乏父母陪伴，由阿嬤照顧長大，看著阿嬤的辛苦，她從小就知道要認真念書，「不只是為了獲得稱讚，更重要的是，我知道要念書，未來才會有更多出路」。因此廖昕蕎從小就認真學習，努力爭取各類獎學金，減輕家裡負擔。

獲得獎助學金，廖昕蕎感謝國泰協助，讓她無後顧之憂去完成未來目標，她會把獎金用於學費與生活費；而對語言有濃厚興趣的她，希望未來朝外文領域前進，成為一位傑出的外交官，廖昕蕎說，「我會努力堅持，因為生活還要繼續，而我的夢想也還在前進，我相信，夢想的盡頭一定會有彩虹」。