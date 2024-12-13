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遇「第二個雷曼時刻」？農業金庫：性質截然不同

中央社／ 台北13日電
全國農業金庫累計虧損擴大，近期在立法院經濟委員會質詢時受到立委關注。圖／聯合報系資料照片
全國農業金庫累計虧損擴大，近期在立法院經濟委員會質詢時受到立委關注。圖／聯合報系資料照片

被媒體報導面臨重大挑戰，並形容情勢為「第二個雷曼時刻」，全國農業金庫今天表示，性質截然不同，已全面啟動資產負債結構調整與風險管控措施，致力於縮短轉虧為盈的時間。

全國農業金庫累計虧損擴大，近期在立法院經濟委員會質詢時受到立委關注。農業金庫發布新聞說明，截至113年11月底當年累計虧50.18億元。

農業金庫表示，這與報導形容的雷曼事件不同，雷曼事件是因爲高槓桿與信用風險爆發，導致系統性金融危機，農業金庫的虧損並非因此，而是受全球快速升息影響，資金成本大幅攀升所致。

農業金庫舉例，與其經營模式相近的日本農林中央金庫也同樣面臨挑戰，因所持有外幣債券受全球升息影響，預估2024年會計年度虧損超過1.5兆日圓，約97億美元，因快速升息對投資比重高的金融機構衝擊深遠。

關於負債的產生，農業金庫表示，因肩負輔導農漁會信用部業務發展及收受餘裕資金的重要任務，近9成轉存款為1年期定存，資金成本相對較高，且僅設8處營業據點，存放比率低於同業，須依賴財務投資運用餘裕資金，資產負債結構與商業銀行不同。

農業金庫指出，民國109至110年間，信用部轉存款大幅湧入約1200億元，當時1年期轉存款利率約0.75%，新台幣政府公債7到10年期利率約介於0.25%到0.28%，資金成本明顯高於投資收益，衍生的利率風險，都由農業金庫承擔。

農業金庫表示，農業金庫從110年起增加外幣債券投資，投資時外幣債券正利差約介於0.4%到1%，期望藉此提高資金運用效益。

農業金庫表示，然而110年以來，全球經濟環境變數增多，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒、地緣政治緊張及通膨升溫，美國聯準會自111年3月起累計升息21碼，中央銀行同期升息3.5碼；受利率攀升影響，農業金庫自111年8月投資部位出現負利差，虧損逐漸擴大，因此截至113年11月底當年累計虧損已達50.18億元。

信用 債券 負債 風險

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