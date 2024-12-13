玉山信用卡前11月刷出逾5,600億創新高 年成長12%

玉山銀行公布11月信用卡單月簽帳金額約467億元，較去年同期成長7%，年度簽帳金額為5,644億元，較去年同期成長12%，創下11月單月及年度累積新高。

玉山信用卡業務持續穩定增長，流通卡數749萬張，較上月增加2.3萬張，有效卡數為495萬張，較上月增長3.4萬張。本月新發卡數為10.2萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡等。其中於8月推出至今申辦熱潮不斷的玉山Unicard，百大特店最高享5%回饋，且自11月1日起推出玉山Unicard新卡禮，透過專屬連結首次申辦玉山Unicard正卡，完成指定任務，即可獲得玉山獨家紀念行動電源。

此外，玉山熊本熊日圓雙幣卡在指定日本商店消費最高享8.5%回饋，包含免收1.5%的國外交易服務費，廣受旅日族群青睞。而玉山U Bear卡指定行動支付及網購最高享9%現金回饋，為雙12網購必備，滿足多元消費需求，為推動玉山信用卡整體發卡量的增長，不斷推出多元的信用卡及簽帳優惠活動。

11月市場主要的簽帳來源包括ITF台北國際旅展帶動旅行社、航空及線上旅遊業者平台簽帳金額成長及雙11購物節、百貨周年慶檔期，玉山表示，攜手多間知名網購平台與配合全國連鎖百貨及本行聯名百貨，共同規劃一系列信用卡優惠活動及周年慶專屬優惠，以滿足顧客多樣化的消費需求，另也針對即將到來的雙12購物節與過年春節檔期，推出一系列專屬滿額活動。