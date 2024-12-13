輸銀強化增資計畫 協助臺灣企業拓銷全球

隨著全球經貿形勢的變化，國際市場不確定性日益增加，臺灣企業面臨的貿易風險也隨之加大，為強化臺灣貿易金融服務並支持臺灣企業在國際市場的競爭力，行政院於民國2022年核定中國輸出入銀行「強化功能增資新臺幣100億元計畫書」，推動於2023至2027年完成增資，此項計畫的分年時程進展順利，使該行資本額在2027年底達到420億元水準。

輸銀指出，該增資計畫的實施，體現政府對該行政策性金融功能的充分支持，也是為了幫助臺灣企業應對當前複雜多變的國際貿易環境，特別是在全球經濟發展的不確定性、貿易衝突存在隱憂的情況下，進一步加強我國貿易金融服務的能力，協助企業提升國際競爭力，促進我國產業轉型升級，鞏固我國在全球市場地位。

45年穩健成長 打造專業貿易金融招牌

自民國68年成立以來，輸銀歷經四十五年發展，從最初的25億元資本額，逐步擴大業務規模，輸銀的三大核心業務——放款、保證和輸出保險業務，整體業務規模至112年已突破4,000億元，這一成就證明，輸銀在全球經濟挑戰下，持續配合廠商的外貿拓展與全球布局推動業務成長，成功協助臺灣企業拓展海外市場，並成為臺灣最具影響力的貿易金融機構之一。

今年面對全球各國貨幣政策間有更迭的背景下，全球經濟續見擴張，惟仍受地緣政治風險影響，增添總體經濟前景風險，我國則因AI人工智慧發展以及半導體產業在全球供應鏈中扮演重要角色，得以適時掌握此波商機。輸銀整體業績表現依然亮眼，截至113年11月底，放款餘額達到2,050億元，較去年同期成長11%，保證業務餘額達350億元，較去年同期增加17%，輸出保險承保金額達1,881億元，與去年同期相當，整體業務規模達4,281億元。展望經濟前景仍面臨區域衝突升級、極端氣候及貿易保護主義等風險挑戰，輸銀將持續透過放款、保證以及輸出保險等業務，協助企業實現產品、出口市場、生產據點及拓銷策略的多元化，並有效降低貿易風險，從而提升我國企業在國際市場中的競爭力。

穩健風險控管 資產品質再提升

在市場環境日益複雜的情況下，輸銀持續保持優秀的風險管理能力。今年11月底，輸銀的逾期放款比率僅0.075%，遠低於金融同業的平均水平，這不僅顯示該行在授信管理方面的專業性，也突顯嚴謹的風險控管措施。

作為政策性銀行，輸銀在推動業務增長的同時，始終將風險控管放在首位。針對授信風險控管，輸銀加強對業務往來之國家、金融與企業風險評估與監控，確實掌握相關動態並有效分散授信風險；同時健全資訊安全管理制度，提升資訊安全防護能量，確保金融交易安全性，並有效保障客戶權益。透過這些措施，輸銀經營體質將更加健全，在面對全球經濟波動和市場不確定性時，能夠有效維護資產品質，保持金融穩定，並提供國內企業專業金融服務。

拓展海外據點與交流 促進臺灣企業全球化

為提供臺灣企業全球化的貿易金融服務，輸銀在全球積極拓展其業務據點，目前已在泰國曼谷、印尼雅加達及捷克布拉格設立海外代表人辦事處，期望透過跨國協銷及資源共享，更深入理解並融入當地市場，為臺灣企業提供更便捷的金融服務。此外，輸銀持續與全球信譽良好銀行建立轉融資合作關係，目前轉融資據點涵蓋美洲、歐洲、非洲、歐洲等地區共計20國49家金融機構，利於提高國外買主購買我國產品意願；並與世界各國出口信用機構建立業務合作或策略聯盟機制，深化同業交流合作，增進輸出保險相關知識及發展趨勢，進而協助我國廠商拓展全球市場。

落實永續金融 與企業共同邁向永續經營

隨著國際間對於環境、社會與治理（ESG）議題重視程度不斷提升，並響應「臺灣2050淨零排放」政府政策，輸銀以金融資源支持企業實現永續發展目標，尤其是在綠色能源、環境保護及社會責任等領域，推動企業減碳與環境友善型融資，發揮金融體系對環境永續與社會責任的貢獻，同時帶動相關行業的結構轉型。同時，輸銀執行「國家融資保證」機制，藉由分擔參與該機制之金融機構的授信風險，提高融資誘因﹐促進我國綠色能源等重大建設及產業生態系之完整發展，協助促成投資及產業追求綠色永續發展之良性循環。

輸銀致力於成為企業全球化的重要夥伴

展望未來，在因應全球經濟挑戰、產業變化、貿易衝突及市場不確定性時，輸銀賡續秉持「強化貿易金融，協助對外貿易」的使命，透過辦理各項業務落實政府貿易金融政策，協助企業在全球市場中獲得更寬廣發展機會。隨著資本額的增強、業務模式的升級，輸銀將成為企業在國際市場中不可或缺的金融合作夥伴，攜手推動臺灣經濟增長與國際競爭力提升。