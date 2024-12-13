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營運面臨挑戰 農業金庫：全面啟動資產負債結構調整

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

對於有媒體報導全國農業金庫面臨重大挑戰，並形容其情勢為「第二個雷曼時刻」。農業金庫強調此次挑戰與2008年雷曼事件性質截然不同，並已全面啟動資產負債結構調整與風險管控措施，致力於縮短轉虧為盈的時間，穩定台灣農業金融體系。

農業金庫表示，肩負輔導農漁會信用部業務發展及收受餘裕資金的重要任務，近9成轉存款為一年期定存，資金成本相對較高，且僅設8處營業據點，存放比率低於同業，須依賴財務投資運用餘裕資金，形成與商業銀行不同的資產負債結構。

2020年至2021年間，信用部轉存款大幅湧入約1,200億元，當時1年期轉存款利率約0.75%，新台幣政府公債7~10年期利率約介於0.25~0.28%，資金成本明顯高於投資收益，所衍生的利率風險由農業金庫承擔。為提高資金運用效益，自2021年起開始增加外幣債券投資，投資時外幣債券正利差約介於0.4%~1%，期提高資金運用效益。

農金續指，然而，2021年以來，全球經濟環境變數增多，包括COVID-19疫情持續延燒、地緣政治緊張及通膨升溫。美國聯準會自2022年3月起累計升息21碼（5.25%），台灣中央銀行同期升息3.5碼（0.875%）。受利率攀升影響，農業金庫自2022年8月投資部位出現負利差，虧損逐漸擴大，截至2024年11月底當年累計虧損已達50.18億元。

農金提到，經營模式相近的日本農林中央金庫也同樣面臨挑戰，其所持有外幣債券受全球升息影響，預估2024年會計年度虧損超過1.5兆日圓（約97億美元），顯示在快速升息環境下對投資比重高的金融機構有深遠衝擊。

農金強調，新任董事長與總經理於今年9月底上任，新的經營團隊積極推動多項改善計畫，涵蓋調整資產負債結構、健全資本及加強風險管控等措施，致力於加速降低營運虧損，透過具體改善方案，縮短轉虧為盈的時間，為金庫注入全新動能。

農金指出，展望未來，美國聯準會於今年9月開始降息，加上農金積極推動財務及業務改善計畫，提升營運績效。始終以穩定農業金融為使命，全力支持農漁會發展，為台灣農業經濟提供堅實後盾，持續守護農業金融價值，邁向永續經營。

美國聯準會 農業

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