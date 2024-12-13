購屋難申貸更難 第3季全國房貸金額1,043萬元、利率2.23%雙創15年新高
據金融聯徵中心新增房貸資料統計，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年新高。而全國第3季整體核貸總數60,908件，比上季減少4,235件，顯示購屋交易和核貸腳步，已有放緩的趨勢。
觀察六都，其中台北市第3季平均背負房貸達1,832萬元，房貸壓力首度衝破1,800萬元大關。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第3季銀行內控加上央行祭出限貸管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率、貸款門檻來總量管控，整體核貸表現也呈現「價增量減」的現象。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，交屋潮亦是影響房貸量波動明顯的因素之一。
李家妮分析，高雄市今年迎來大量預售交屋潮，第2季房貸核貸量就高達9,994件，近萬件核貸量，更創下近15年來最高峰，對比第2季的高基期，再受限貸令影響，第3季量縮相對更為明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言