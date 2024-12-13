購屋難申貸更難 第3季全國房貸金額1,043萬元、利率2.23%雙創15年新高

據金融聯徵中心新增房貸資料統計，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年新高。而全國第3季整體核貸總數60,908件，比上季減少4,235件，顯示購屋交易和核貸腳步，已有放緩的趨勢。

觀察六都，其中台北市第3季平均背負房貸達1,832萬元，房貸壓力首度衝破1,800萬元大關。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第3季銀行內控加上央行祭出限貸管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率、貸款門檻來總量管控，整體核貸表現也呈現「價增量減」的現象。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，交屋潮亦是影響房貸量波動明顯的因素之一。

李家妮分析，高雄市今年迎來大量預售交屋潮，第2季房貸核貸量就高達9,994件，近萬件核貸量，更創下近15年來最高峰，對比第2季的高基期，再受限貸令影響，第3季量縮相對更為明顯。