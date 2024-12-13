快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

購屋難申貸更難 第3季全國房貸金額1,043萬元、利率2.23%雙創15年新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據金融聯徵中心新增房貸資料統計，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平均貸款利率2.23%，雙創15年新高。台灣房屋集團趨勢中心提供
據金融聯徵中心新增房貸資料統計，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平均貸款利率2.23%，雙創15年新高。台灣房屋集團趨勢中心提供

據金融聯徵中心新增房貸資料統計，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年新高。而全國第3季整體核貸總數60,908件，比上季減少4,235件，顯示購屋交易和核貸腳步，已有放緩的趨勢。

觀察六都，其中台北市第3季平均背負房貸達1,832萬元，房貸壓力首度衝破1,800萬元大關。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第3季銀行內控加上央行祭出限貸管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率、貸款門檻來總量管控，整體核貸表現也呈現「價增量減」的現象。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，交屋潮亦是影響房貸量波動明顯的因素之一。

李家妮分析，高雄市今年迎來大量預售交屋潮，第2季房貸核貸量就高達9,994件，近萬件核貸量，更創下近15年來最高峰，對比第2季的高基期，再受限貸令影響，第3季量縮相對更為明顯。

元大 房貸

延伸閱讀

貸款全包又疼老婆！她讚爸爸是「稀有男人」 網：媽媽更厲害

扛雙貸…月收25萬雙薪家庭不敢花錢喊「拮据」 網勸1做法善待自己

國銀緊縮土建融 減少轉貸戶 審慎承作新戶

婁峻碩不藏了！簽下麥當勞女神 驚爆「要陪老闆睡覺」

相關新聞

購屋難申貸更難 第3季全國房貸金額1,043萬元、利率2.23%雙創15年新高

據金融聯徵中心新增房貸資料統計，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年新高。而全國第3...

群益證舉辦全台尊榮禮遇活動 全方位打造健康財富尊享體驗

為回饋長期支持群益（6005）的重量級貴賓客戶，群益金鼎證券於12月歲末之際盛大舉辦北中南區「VVIP尊榮禮遇活動」，1...

土銀攜手14家銀行 搶灘逾600億元離岸風電聯貸案

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案。土地銀行12日攜手第一銀行、兆豐銀行等14家國內外銀行完成簽約，共同主...

房貸族真要吃土了 全國第3季房貸、利率再創新高

購屋越來越難，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，全國及六都房貸壓力再創新高，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平...

國泰卓越獎助計畫持續 鼓勵年輕世代成為夢想超人

壯闊鼓聲撼動現場，來自嘉義東吳高職的「掌聲『鼓』勵」戰鼓隊精采演出，為「2024國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮揭開序幕，今年...

永豐金證券：2025年企業獲利大增 AI 與先進製程為主流

永豐金證券舉辦第4季產業投資論壇，看好2025年台股企業獲利有機會創歷史新高，預估年成長達到23%，有利指數進一步向上推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。