瞄準年底聚餐、購物消費 街口狂歡祭開跑！優惠一次看

瞄準年底龐大聚餐、購物、娛樂消費需求，街口支付（JKOPay）一年一度「街口狂歡祭」再擴大規模，即日起至2025年1月1日攜手超過萬間餐廳、百貨、娛樂場所祭出吃喝玩樂街口券最高9折、指定品牌消費滿額最高贈480元等，12月16日、17日更於樂崎火鍋民生店、純愛小吃部、民生輝溫體牛肉火鍋舉辦三場「金曲街力秀」年末派對，活動期間於三間餐廳消費打卡還可抽萬元好禮。

「街口狂歡祭」即日起開放民眾領券，年底享受美食、逛街購物、休閒娛樂最高9折，其中「爆吃9折券」可於屋馬燒肉、TGI FRIDAYS、欣葉日本料理、鼎王麻辣鍋、必勝客、拿坡里、肯德基、京站時尚廣場、環球購物中心等數千家餐廳與百貨使用，12月14日起於肯德基消費滿額還可獲得限量蛋撻兌換券。而「爆飲5元券」可用於清心福全、迷客夏、CoCo都可、珍煮丹、龜記茗品、UG TEA、可不可熟成紅茶、茶湯會、先喝道等眾多手搖飲料品牌，以及「玩樂9折券」可於錢櫃、歡歌APP、秀泰影城、喜樂時代影城、密室逃脫、桌遊店與手作等多元娛樂場域消費折抵。

街口表示，民眾於屋馬燒肉、胡同燒肉系列品牌、涮乃葉、古拉爵、skylark洋食.芳鄰、武蔵野森珈琲Diner、橫濱牛排、TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排Texas Roadhouse、京站時尚廣場、宏匯廣場等指定品牌消費滿額並使用街口付款，還可再領最高480元街口幣，等於消費即享12%回饋；綁定台新@GoGo卡、台新街口聯名卡、街利存帳戶等指定付款工具再享最高3%回饋，2025年1月1日前於活動適用店家消費並完成登記，還有機會抽中「屋馬燒肉萬元大餐」，消費筆數越多，中獎機率也越高。

為感謝廣大用戶長期支持，街口支付也串連樂崎火鍋民生店、純愛小吃部、民生輝溫體牛肉火鍋三間風格餐廳，將在12月16日、17日舉辦三場「金曲街力秀」年末派對，並分別邀請李浩瑋Howard Lee、南西肯恩、LINION現場演出，也將於街口支付社群抽出幸運粉絲到場免費用餐。