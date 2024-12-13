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華南金獲台灣100大永續典範企業獎 永續之道鍍白金

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
華南金控榮獲台灣企業永續獎之台灣100大永續典範企業獎、永續報告類-白金獎，由環境部部長彭啓明(左)頒獎，華南金控副總經理林貴姬(右)代表受獎。華南金控／提供
華南金控榮獲台灣企業永續獎之台灣100大永續典範企業獎、永續報告類-白金獎，由環境部部長彭啓明(左)頒獎，華南金控副總經理林貴姬(右)代表受獎。華南金控／提供

近年來各界對於永續議題愈加重視，由傳統上投資人重視企業的財務績效，逐漸轉向各方利害關係人愈加看重企業的非財務面資訊揭露。華南金（2880）為回應社會大眾對於永續議題的重視，自2015年起即編製永續報告書，依循主管機關規範及國際永續報導準則等，將永續議題之成果完整揭露，並由第三方公正單位進行有限確信，以確保資訊正確性。

此外，華南金為強化永續資訊的易得及易讀性，除設立永續官方網站，使社會大眾更易查閱其永續發展相關資訊，並可自官網下載永續報告書以達到資訊易得。在易讀性上，華南金永續報告書的數據統計完整揭露近3年資料，並增加圖表資訊呈現歷年變化趨勢，有利於讀者作資料分析及閱讀。因此，華南金於今年12月11日，獲頒TCSA台灣企業永續獎的台灣100大永續典範企業獎，以及再次獲得永續報告類最高榮譽─白金獎，為其永續之道鍍上白金殊榮。

隨著IFRS永續揭露準則S1、S2的發布，永續資訊揭露的正確性與完整性受到高度重視，華南金表示，唯有腳踏實地落實永續發展，持續發揮金融影響力，從自身落實到支持產業永續轉型，方能使永續之道上有更多的夥伴，一同走向永續共好的目標。

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