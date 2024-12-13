兆豐銀支持沃旭離岸風場 共同主辦國泰風能602億元聯貸

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行再度以實際行動展現對政府離岸風電政策的支持，參與國泰風能(股)公司19年期、新台幣602.5億元聯貸案，12月9日完成簽約，聯貸資金將用於支應國泰風能購入沃旭大彰化西北離岸風場半數股權價金及相對應開發成本。兆豐銀行除了身為統籌主辦銀行之一，也與國家融資保證中心攜手合作，為提供離岸風電專案融資塑造新的合作夥伴模式。

沃旭大彰化西北離岸風場與大彰化西南第二階段離岸風場目前處於共同施工階段，總建置容量為920 MW（百萬瓦），預計於114年底建置完成，沃旭也已與台積電（2330）簽署企業購售電契約，由台積電承購大彰化西南第二階段及西北離岸風場未來20年的所有發電量。

兆豐銀行表示，本聯貸案獲得3家公股銀行、3家本地民營銀行、9家外資銀行熱烈響應與超額認購，加上6家國內外出口信貸保險機構的參與，堪稱本年度離岸風電界大事，兆豐銀行除了在此聯貸案取得專案融資最高額度外，以往在離岸風電的融資上也一馬當先，對於推動台灣綠能產業發展亦功不可沒；截至11月底，兆豐銀行離岸風電相關融資餘額已有逼近百億元的水準。

作為台灣離岸風電領域公股銀行的領頭羊，兆豐銀行向來力挺政府潔淨能源政策，並致力於提供風電及綠能業者最優質的融資服務，除了本聯貸案，先前亦主辦哥本哈根基礎建設基金（CIP）與中鋼共同開發的中能離岸風場專案融資聯貸案、提供國內航運業者購置離岸風電運維作業船所需資金等。

此外，兆豐銀行戮力追求永續成長，協助企業往相同目標邁進，除離岸風電案件外，亦統籌主辦太陽能、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自110年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，取得亮眼成績。

在聯貸業務方面，兆豐銀行地位更是毋庸置疑，依據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，113年前三季於臺灣聯貸市場簿記行（Bookrunner）不論在金額及案件數均排名全國第一，足見兆豐銀行專業及服務深獲企業之肯定與支持。