群益證舉辦全台尊榮禮遇活動 全方位打造健康財富尊享體驗

為回饋長期支持群益（6005）的重量級貴賓客戶，群益金鼎證券於12月歲末之際盛大舉辦北中南區「VVIP尊榮禮遇活動」，12月13日在高雄承億酒店舉辦的南區活動，更秉持「財富的創造者與健康的陪伴者」為使命，結合遊艇運動及飛行劇院等多元體驗與高端服務，加上閉門理財講座，打造獨一無二的尊享之旅，讓群益持續成為客戶心中最值得信賴的貼心夥伴。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，群益金鼎證券重視台灣各地的客戶，今年特別深耕南部地區，以在地的思維提供更專業優質的服務，希望客戶都能感受到群益的用心，讓群益成為大家理財的專業夥伴。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益金鼎證券作為客戶的「財富創造者」、「健康陪伴者」，貼心為客戶量身策劃多樣化的活動，不僅促進財富增長，還鼓勵客戶享受生活、提升身心健康。不僅滿足客戶理財需求，更要主動出擊，為客戶分析目前市場投資趨勢，將群益打造成值得信賴的品牌。

南區貴賓活動結合高雄海港城市特色，邀請貴賓搭乘亞果遊艇（7566）體驗海港風情。亞果遊艇為台鋼旗下的台灣遊艇休憩產業領導品牌，群益金鼎證券特邀貴賓體驗深度合作夥伴亞果遊艇的遊艇運動與港邊美景，感受低調奢華的海上生活。同時，參與智崴（5263）飛行劇院的沉浸式尖端科技體驗，近距離感受未來科技的震撼魅力。晚間於承億酒店享用精緻晚宴，並由群益投顧總經理范振鴻主講2025年度閉門投資講座，深入解析未來投資趨勢，助力客戶財富布局。

這次活動匯聚群益金融集團旗下的群益投顧、群益期貨、群益保經、群益金鼎證券的經紀部、企金部、財管部及管理部等精英團隊，全力為貴賓提供最貼心的服務與專屬尊榮禮遇。此外，為展現對台灣自然資源與文化資產的守護精神，群益精心挑選台灣守護文創股份有限公司製作的文創鹽商品作為伴手禮，象徵企業在「永續樂群，益同向前」的承諾與願景。除南區活動外，北區與中區的活動主題則聚焦於品味人生、健康樂活與洞見財富，內容包含品酒與身心調養、美食等舒緩身心的活動，並搭配獨到觀點的投資講座，期望提供群益貴賓客戶獨特又專業的尊榮禮遇。

群益展望未來，將持續以客戶需求為核心，不斷追求創新與卓越，期待在未來提供更多元化的服務與活動，攜手客戶共創美好未來！