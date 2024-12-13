集保結算所捐200萬獎學金 助力澎湖學子226人受惠
台灣集中保管結算所股份有限公司捐贈給澎湖縣政府200萬元教育協助計畫獎學金，今天由澎湖縣長陳光復在馬公國中代表轉頒，共計有國中小226位學生獲得。
集保結算捐贈新台幣200萬獎學金，將分年度用於教育協助計畫，今年有226名學生受惠。陳光復感謝集保公司善盡企業社會責任，為離島學子提供學習支持與鼓勵，期許孩子們珍惜資源、努力學習，未來以同樣精神回饋社會，傳遞愛與希望。
陳光復指出，集保結算所除對離島澎湖教育支持外，還贊助澎湖講美少棒隊優化訓練軟硬體設備經費，同時透過公益活動邀請講美小選手與職棒球員近距離互動，深化學生品格教育，推動基層棒球發展。
陳光復表示，集保結算所是台灣金融市場重要後台機構，提供「股票」、「期貨」、「債票券」、「基金」及「跨境保管」等五大金融商品的集中保管、結算交割及帳簿劃撥等服務，公司秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，深入全台各角落，關懷弱勢團體、照顧偏遠地區，更致力地方教育發展，提供資源優化教學環境，為國家培育未來菁英。
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