快訊

法國年度最駭人事件：83人下藥性侵卻毫無犯罪意識

畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

南韓下屆總統換誰當？民調：在野黨魁的「他」37％大勝執政黨魁

聽新聞
0:00 / 0:00

土銀攜手14家銀行 搶灘逾600億元離岸風電聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
彰化沿海地區插滿離岸風電。記者黃仲裕／攝影
彰化沿海地區插滿離岸風電。記者黃仲裕／攝影

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案土地銀行12日攜手第一銀行、兆豐銀行等14家國內外銀行完成簽約，共同主辦國泰集團與沃旭能源投資之大彰化西北離岸風電案場逾600億元聯貸案，超額認貸比率達兩倍以上。

大彰化西北離岸風電案場總裝置容量約582.9MW，距離海岸約35至60公里，由全球離岸風電產業龍頭沃旭能源擔任興建工程統包商、維運商角色，採用環境友善的負壓沈箱管架式水下基礎，創下亞太離岸風電先例，預計2025年底完工商轉。該案場為國泰集團、沃旭能源集團各持股5成，另以中國信託出任財顧銀行，由土地銀行與海內外銀行團共同主辦聯貸案，更進一步獲得國家融資保證中心保證，堪稱今年下半年的聯貸大案。

沃旭能源日前就大彰化西北離岸風電聯貸案舉辦感恩茶敘，由土地銀行等金融機構共同參與並進行交流及合影留念。

我國自2022年響應國際宣示淨零排放目標，由國家發展委員會公布「淨零排放路徑及策略總說明」與「12項關鍵戰略行動計畫」，號召政府部門、國營單位、民營事業合作啟動淨零轉型，其中，發展風電及綠色金融皆為關鍵戰略行動計畫要角。

隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，2026年到2031年預計有1.08兆元風電融資需求，經濟部與國家發展委員會一同合作，針對適用開發商專案融資的綠能建設，提高國家融資保證成數至8成，藉此提升公股銀行等金融機構參與離岸風場融資誘因。

因應國家政策需求，土地銀行今年以「綠金領航，雙翅展翼，永續共榮」為營運主軸，積極爭取風電、光電等永續能源產業及循環經濟龍頭企業簽訂授信合約，另推展「低碳轉型暨智慧升級相關貸款」、「建築綠色融資業務」、「再生能源發電設備貸款－綠電綠利行銷」等永續貸款方案，期望運用綠色金融機制與影響力，將資金導引到符合能源、產業、生活及社會轉型專案，引領企業合作夥伴、個人客戶共同航向永續目標，打造銀行、社會、環境永續共榮的生態圈。

土地銀行 聯貸案 離岸風電

延伸閱讀

全球最大漂浮式風電平台投運

華銀主辦榮工43億聯貸

太陽光電躉購費率 明年調降…屋頂型裝置容量1至10瓩不變

台北港風電廠女員工遭堆高機撞擊慘死 目睹工人嚇壞：慘不忍睹

相關新聞

土銀攜手14家銀行 搶灘逾600億元離岸風電聯貸案

為支持台灣淨零排放政策，金融業搶灘離岸風電聯貸案。土地銀行12日攜手第一銀行、兆豐銀行等14家國內外銀行完成簽約，共同主...

房貸族真要吃土了 全國第3季房貸、利率再創新高

購屋越來越難，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，全國及六都房貸壓力再創新高，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平...

國泰卓越獎助計畫持續 鼓勵年輕世代成為夢想超人

壯闊鼓聲撼動現場，來自嘉義東吳高職的「掌聲『鼓』勵」戰鼓隊精采演出，為「2024國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮揭開序幕，今年...

永豐金證券：2025年企業獲利大增 AI 與先進製程為主流

永豐金證券舉辦第4季產業投資論壇，看好2025年台股企業獲利有機會創歷史新高，預估年成長達到23%，有利指數進一步向上推...

台壽防詐前進校園 提醒常見陷阱

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司「防詐特攻隊」出任務，昨天攜手檢察官前進台北大學三峽校區舉辦金融防詐講座，法學...

國銀緊縮土建融 減少轉貸戶 審慎承作新戶

為符合央行管控，國銀放緩土建融腳步，且多以老客戶為主，更不願承做轉貸（代清償）戶。公股銀主管指出，央行是期望到明年底前各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。