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房貸族真要吃土了 全國第3季房貸、利率再創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
六都購屋族第3季房貸壓力創新高。圖／台灣房屋
六都購屋族第3季房貸壓力創新高。圖／台灣房屋

購屋越來越難，台灣房屋集團統計聯徵中心新增房貸資料，全國及六都房貸壓力再創新高，第3季全台平均核貸金額1,043萬元，平均貸款利率2.23%，均創15年新高。

觀察六都，台北市第3季平均背負房貸達1,832萬元，房貸壓力首度衝破1,800萬元大關。而全國第3季整體核貸總數60,908件，比上一季減少4,235件，顯示購屋交易和核貸腳步，已有放緩的趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房貸一般約在簽約後一個月完成，第3季核貸資料，反映5~8月買氣與交屋熱潮，當時因有新青安貸款挹注，整體買氣正旺，通膨加上市場氛圍，助長房價節節高升，核貸金額也隨著增加。

不過第3季銀行內控加上央行祭出限貸管制，核貸腳步放緩，不少銀行以調高利率、貸款門檻來總量管控，整體核貸表現也呈現「價增量減」的現象。

其中雙北及台南相較上季量縮件數約落在500~800件，高雄第3季核貸件數為7,990件，相比上一季減少了約達2千件，為六都中核貸件數量縮最明顯的縣市。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，高雄今年迎來大量預售交屋潮，第2季房貸核貸量就高達9994件，近萬件核貸量，更創下近15年來最高峰，對比第2季的高基期，再受限貸令影響，第3季量縮相對更為明顯。

張旭嵐表示，第4季是傳統購屋旺季，但受政策影響房市大幅降溫，呈現旺季不旺的狀況，央行將於12月19日召開第4季理監事會議，是否會再祭出第八波信用管制，也是影響明年房市的重點，不過建商已釋出預售推案放緩的訊息，預計明年初的房市仍將延續自用需求為主的理性購屋氛圍。

2024第3季全國及六都新增房貸。資料來源／台灣房屋
2024第3季全國及六都新增房貸。資料來源／台灣房屋

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