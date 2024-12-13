VISA 兩大方案助中小企支付金流數位化 四銀行率先力挺

除持續拓展消費支付場景，提供流暢、安全與多元的收付體驗，Visa 更聚焦企業支付，首推「Visa 企業速 Pay（Visa Commercial Pay）」，雇主可將數位企業卡直接綁進所指定員工的手機 Apple Pay 與 Google Pay，讓員工差旅採購等公務需要的支出達到企業金流卡片化，提升企業用卡體驗。Visa 也同步推出「Visa 快收慢付」解決方案（Business Payment Service Provider），讓企業可以用卡片支付給不收卡的供應商，同時在享有延遲支付的便利之外，也同步達到帳務紀錄與金流足跡管理的效能。

Visa 公布的中小企業支付洞察報告指出，有 33% 的台灣中小企業希望從金流開始數位轉型，然而目前僅 53% 企業能接受信用卡，其餘因為技術整合與成本費用而不接受信用卡。調查也顯示，中小企業支付形式相當多元，包含銀行轉帳、現金、卡片支付等，但仍有 32% 企業因為擔心供應商不收卡、用卡安全性與使用便捷性，多方考量下仍未用卡支付。

Visa 台灣區總經理黃慧琴表示：「Visa 持續攜手生態系夥伴，以『消費多元支付』和『企業數位化金流』的雙引擎，驅動台灣非現金社會的發展。從調查中我們發現，70% 中小企業希望申請企業卡，但最大的顧慮是供應商收卡的普及性，顯示產業必須從企業用卡與收卡端雙管齊下，加速企業支付卡片化，協助企業用卡做生意。」

黃慧琴表示，這兩大針對中小企金流數位化的解決方案，是2025年visa在台灣主推業務，目前Visa已經與永豐銀、玉山銀、國泰世華銀、遠東銀行（2845）合作「企業金流卡片化」並發行企業商務卡，其中，永豐銀、玉山銀、國泰世華銀為「數位企業卡」，另外永豐銀、玉山銀也同步有合作「企業速 Pay」，與遠東銀行合作「實體企業卡」且有「快收慢付平台」。

為回應中小企業商務支付需求，Visa 推出數位企業卡，靈活設定交易條件和額度，核發虛擬子卡給員工，輕鬆管理卡片支付，實現金流數位化、減碳並強化內控。同時透過「 Visa 企業速 Pay」，讓企業員工可將數位企業卡綁定到行動支付，以 Apple Pay 與 Google Pay 進行支付，全面提升企業用卡體驗。

Visa 也推出「Visa 快收慢付」解決方案，讓中小企業在做採購時，能刷卡支付給不收卡的供應商，不僅簡化支付流程，讓中小企業擁有便捷的用卡支付，同時享有遞延款項的優勢，供應商也能以慣用的匯款形式收款，翻轉企業商務收付的嶄新體驗。

黃慧琴補充：「與 2023 年相比，Visa 企業數位金流業績成長超過雙位數。在持續開拓『企業數位化金流』與『消費多元支付』的創新外，Visa 也致力提供消費者與企業安全的支付環境，以降低數據價值、科技阻詐防詐、善用數據監測，持續作為消費者與企業的可靠夥伴，加速非現金社會的再升級。」