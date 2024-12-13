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VISA 兩大方案助中小企支付金流數位化 四銀行率先力挺

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
Visa 首推「Visa 企業速 Pay（Visa Commercial Pay）」以及「Visa 快收慢付」解決方案（Business Payment Service Provider）雙引擎策略，Visa 台灣區總經理黃慧琴（見圖）主持兩大方案發表會並做簡報。Visa 台灣／提供
Visa 首推「Visa 企業速 Pay（Visa Commercial Pay）」以及「Visa 快收慢付」解決方案（Business Payment Service Provider）雙引擎策略，Visa 台灣區總經理黃慧琴（見圖）主持兩大方案發表會並做簡報。Visa 台灣／提供

除持續拓展消費支付場景，提供流暢、安全與多元的收付體驗，Visa 更聚焦企業支付，首推「Visa 企業速 Pay（Visa Commercial Pay）」，雇主可將數位企業卡直接綁進所指定員工的手機 Apple Pay 與 Google Pay，讓員工差旅採購等公務需要的支出達到企業金流卡片化，提升企業用卡體驗。Visa 也同步推出「Visa 快收慢付」解決方案（Business Payment Service Provider），讓企業可以用卡片支付給不收卡的供應商，同時在享有延遲支付的便利之外，也同步達到帳務紀錄與金流足跡管理的效能。

Visa 公布的中小企業支付洞察報告指出，有 33% 的台灣中小企業希望從金流開始數位轉型，然而目前僅 53% 企業能接受信用卡，其餘因為技術整合與成本費用而不接受信用卡。調查也顯示，中小企業支付形式相當多元，包含銀行轉帳、現金、卡片支付等，但仍有 32% 企業因為擔心供應商不收卡、用卡安全性與使用便捷性，多方考量下仍未用卡支付。

Visa 台灣區總經理黃慧琴表示：「Visa 持續攜手生態系夥伴，以『消費多元支付』和『企業數位化金流』的雙引擎，驅動台灣非現金社會的發展。從調查中我們發現，70% 中小企業希望申請企業卡，但最大的顧慮是供應商收卡的普及性，顯示產業必須從企業用卡與收卡端雙管齊下，加速企業支付卡片化，協助企業用卡做生意。」

黃慧琴表示，這兩大針對中小企金流數位化的解決方案，是2025年visa在台灣主推業務，目前Visa已經與永豐銀、玉山銀、國泰世華銀、遠東銀行（2845）合作「企業金流卡片化」並發行企業商務卡，其中，永豐銀、玉山銀、國泰世華銀為「數位企業卡」，另外永豐銀、玉山銀也同步有合作「企業速 Pay」，與遠東銀行合作「實體企業卡」且有「快收慢付平台」。

為回應中小企業商務支付需求，Visa 推出數位企業卡，靈活設定交易條件和額度，核發虛擬子卡給員工，輕鬆管理卡片支付，實現金流數位化、減碳並強化內控。同時透過「 Visa 企業速 Pay」，讓企業員工可將數位企業卡綁定到行動支付，以 Apple Pay 與 Google Pay 進行支付，全面提升企業用卡體驗。

Visa 也推出「Visa 快收慢付」解決方案，讓中小企業在做採購時，能刷卡支付給不收卡的供應商，不僅簡化支付流程，讓中小企業擁有便捷的用卡支付，同時享有遞延款項的優勢，供應商也能以慣用的匯款形式收款，翻轉企業商務收付的嶄新體驗。

黃慧琴補充：「與 2023 年相比，Visa 企業數位金流業績成長超過雙位數。在持續開拓『企業數位化金流』與『消費多元支付』的創新外，Visa 也致力提供消費者與企業安全的支付環境，以降低數據價值、科技阻詐防詐、善用數據監測，持續作為消費者與企業的可靠夥伴，加速非現金社會的再升級。」

Visa 中小企業 玉山銀

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