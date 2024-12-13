12月預期降息 台股科技基金後市可期

市場預估美國聯準會（Fed）12月將會再降息一碼，利率風險下降下推升風險性資產偏好，美股科技指數NASDAQ指數創下歷史新高更是首度站上2萬點大關，加上市場對12月FED降息期待，台股科技基金表現可望水漲船高。觀察9月首次降息以來台股科技基金平均績效近一成，包括群益創新科技、野村高科技、瀚亞高科技等11檔基金都有超過一成的好表現。

群益投信表示，雖金融市場波動劇烈，預期美國選舉過後指數將回歸基本面，川普政府仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利，台股科技未來表現可以期待，不過台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股科技基金來作為投資工具。

群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，台股第4季到隔年第1季大多為上漲格局，預估後市可帶來許多類股輪動機會。台股10月外銷訂單穩健成長連八紅，因持續受惠AI及雲端業者等需求持續強勁熱絡，並帶動伺服器訂單續強，加以年終備貨需求漸次釋出，資通訊產品和電子產品維持成長趨勢，其中電子產品連三個月維持雙位數成長，年增率由10.5%上升到11.2%。

展望後市，台股選股不選市的策略看好族群可關注ODM、散熱、光通訊、IC設計、GB300系列相關類股。AI帶動高速成長，其中，矽光成長幅度最大，且川普政策有利CSP大廠轉單台灣光通廠商。GB300部分，亦為市場關注焦點，如持續進展散熱水冷方案、快接頭數量提升、CCL升級、BBU改為OCP規範，皆可關注相關類股。