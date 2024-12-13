國泰人壽宣示全新健康主張「讓健康 有力於你」清晰使命

國泰人壽12月12日發表全新健康主張「讓健康 有力於你」，預計每年投資億元於健康行動，從商品、服務、平台到跨域攬才，打造全配版健康促進機制，要讓保戶真實感受「讓健康 有力於你」不僅是主張，更是可被執行的具體方案。方案將從四大面向展開，其中包括以「FitBack健康吧」為核心，推動「健康險全外溢」與「點數激勵計劃」、打造涵蓋心理健康服務的保單，以及廣納公衛醫療人才成立全新組織「健康實驗室」、延攬「健康顧問」並持續擴大培育業務人員取得「健康家」認證，最後深化健康生態圈「六好」服務 ，從健康促進機制與保單設計、業務員賦能，鼓勵保戶養成健康習慣，延長「健康品質生活狀態」，提升健康餘命。

國泰人壽總經理劉上旗表示，「健康」已是全球保險公司共同關注的議題，但如何清晰勾勒出身為保險公司能夠實際對保戶健康帶來的貢獻，卻是一個開放題。他表示：「國泰人壽自2022年推出健康藍圖以來已投入上億元心力與資源，透過各種線上線下、結合商品與客戶行為的觀察和驗證，我們發現透過有效的健康促進方案，結合數位平台、商品與業務員的機制與關懷，確實能

夠有效提升保戶的健康狀態。當台灣民眾的平均餘命逐年上升，我們相信800萬保戶在意的不僅是長壽，而是在生命延長的過程中，是否能夠身心強健，擁有『有品質的健康狀態』。而推動保戶提升健康有品質的健康餘命，正是國壽身為保險公司的健康使命。」

國泰人壽透過健康促進計劃與健康促進(外溢)保單已改變百萬人的健康生活，創造上億人次健康互動，近六年外溢保單新契約保費收入累計達411億元，為業界之冠；此外，「FitBack健康吧」總用戶數今年已超過122萬人、並有超過1億人次使用健康促進服務；用戶加入平台一年後，平均每日步數增加33%，且用戶BMI過重比例38%低於全國的50%；等級愈高的會員，預測未來住院風險愈低，而「樂享家」更是每天達標7,500步；國泰人壽也進一步發現，將運動變成習慣的族群，以40歲到59歲占逾三成，為身兼家庭經濟支柱三明治族群壯世代保戶，他們對家庭、職場有負擔，但對自己健康同樣積極負責。

為進一步鼓勵保戶積極落實健康生活，國泰人壽未來所有健康險都將嵌入外溢機制，除原有的保費折抵外，更透過點數激勵計劃，加碼回饋集團小樹點，指定外溢保單之被保險人只要每週參與「FitBack健康吧」健康促進任務且達標，一年最高可獲得2,600點小樹點獎勵，一點等於新台幣1元，高頻、及時回饋，讓保戶更有感。

其次，國泰人壽也發現心理健康是生活富足的重要關鍵。對此，國泰人壽提出具體行動，規劃涵蓋心理健康服務的保單，與全台首款結合正念冥想與線上心理諮詢服務的平台「couchspace 沙發心理」攜手打造心理正念冥想引導練習，結合「FitBack健康吧」的壓力檢測任務，為每位用戶打造內心平靜、穩定情緒的管道。

為更貼近保戶需求，國泰人壽整合內部保險、醫療、公衛、數據、數位人才成立全新健康組織「健康實驗室」，對外延攬「健康顧問」，計畫與醫師、營養師及心理諮商師等專業人士深度合作。同時，為持續向800萬保戶傳遞健康專業知識，國泰人壽今年更與國泰健康管理、國泰綜合醫院合作「健康家」認證課程，該計劃自2022年推出至今已培訓1,023位業務人員成為「健康家」，預計未來將加速每年培訓千人加入認證行列，讓萬人業務大軍賦能成為健康專家。

除金融本業外，國泰人壽也積極整合國泰綜合醫院、國泰健康管理、小樹點等集團資源，深化健康生態圈佈局，並於「FitBack健康吧」推出「六好」健康服務，圈住用戶健康促進與預防照護的需求。「讓健康 有力於你」是國泰人壽推動健康的主張，未來將以兼具健康與保險的專業團隊持續關注保戶身心健康、預測風險、提供適切的商品與服務，達到對保戶「共創健康」承諾。