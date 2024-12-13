台壽防詐前進校園 提醒常見陷阱

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司「防詐特攻隊」出任務，昨天攜手檢察官前進台北大學三峽校區舉辦金融防詐講座，法學院學生熱情參與搶答，彷彿是大學版的百萬小學堂，台灣人壽總經理莊中慶期許有更多人成為防詐大使，讓詐騙能真正從台灣消失。

台灣人壽「防詐特攻隊」陣容皆是重量級，包括台壽總經理莊中慶、法遵長林士淳及新北地檢署檢察官鄭宇，莊中慶分享家人遭到罰款簡訊詐騙的經驗，提醒學生必須了解最新詐騙手法、防詐技巧，才能保護自己也幫助親友不被詐騙，台壽前進校園分享金融防詐知識，期望學子都能成為最厲害的防詐特攻大使。台北大學法學院院長侯岳宏、法律系主任郭大維也肯定企業、檢警攜手扎根防詐教育。

「檢察官也會被詐騙，一定要打一六五專線」，檢察官鄭宇自爆差點被假電費帳單詐騙，提醒學生遇到要求索取個資、提供帳戶或轉帳，千萬不要急，先打一六五求證才是防詐之道。鄭宇細數大學生最容易受騙的三種情況包括投資詐欺、愛情及援交詐欺、釣魚式詐欺，此外假網址、假信件也無孔不入，一定要再三留意，別自恃有法學知識就以為不會被詐騙，因為有許多受害者都是高知識分子。

台灣人壽長期推廣識詐防詐教育，「防詐」更是今年公平待客首要任務，除攜手警政單位成立「防詐特攻隊」全台走透透，分享防詐金融知識。