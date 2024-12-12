快訊

大雨特報 明起冷氣團全台都很冷 下周一高山有降雪機率

聽新聞
0:00 / 0:00

國壽健康險 全納外溢機制

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
國泰人壽宣布，2025健康險全面納入外溢機制。國泰金控／提供
國泰人壽宣布，2025健康險全面納入外溢機制。國泰金控／提供

壽險業首例，為全面接軌IRFS 17，國泰人壽昨（12）日宣布，2025健康險全面納入外溢機制。國壽預計每年砸1億元經費及資源，全力進攻健康領域，結合點數經濟元素與廣納公衛醫療人才，成立全新組織健康實驗室，國壽預計明年外溢保單新契約保費收入達140億元到150億元。

國壽內部正規劃壽險業首張包含心理健康服務保單，預計明年首季問世，將先從婦女險開始，後續希望推展到所有性別都能享有。

2026年壽險公司將採用新的財務會計準則（IFRS17），同時實施新一代資本制度，又稱清償能力制度（TW-ICS），這套全新且嚴格的「體檢標準表」，讓壽險業朝向銷售獲利比較好的「保障型」商品為主，如傷害健康險等。

這讓各家壽險業全力貼近保障型商品，包括南山人壽也已經喊出，要著重銷售保障型以及長年期商品；國泰人壽也在昨日宣布，為拓展更多健康險保單，2025年起建康險全面納入外溢保單機制，並提供點數回饋作為誘因。

根據國壽統計，2019年推出首張外溢保單，至今年11月相關新契約保費收入已經達411億元，寫業界之冠，另外推出的健康平台累積總用戶數今年超過122萬人，用戶加入一年後，平均每日步數增加33％。

國壽指出，目前每年健康險新契約保費收入約100多億元，裡面八成屬於外溢保單，2025年起第2季將針對健康險進行改款，屆時客戶再投保的健康險都會有外溢機制，預計明年相關新契約保費收入將可介於140億到150億元。

國泰人壽總經理劉上旗昨日表示，未來每年投入億元資金在健康領域，還不包含人員薪水與IT建置，主要為活動行銷費用，而明年起新銷售的健康險保單全面納入外溢機制，首波會先選擇熱銷的四項商品，未來會逐步擴大外溢保單範圍。

保費 機制 財務

延伸閱讀

首家壽險2025健康險全面納入外溢 國壽喊砸億元達目標

台灣企業永續獎／國泰獲最高等級榮耀

533億 國壽投資風電大進擊…取得沃旭能源彰化風場50%股權

國泰人壽創造穩定收益 接軌IFRS 17

相關新聞

國壽健康險 全納外溢機制

壽險業首例，為全面接軌IRFS 17，國泰人壽昨（12）日宣布，2025健康險全面納入外溢機制。國壽預計每年砸1億元經費...

台壽防詐前進校園 提醒常見陷阱

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司「防詐特攻隊」出任務，昨天攜手檢察官前進台北大學三峽校區舉辦金融防詐講座，法學...

國銀緊縮土建融 減少轉貸戶 審慎承作新戶

為符合央行管控，國銀放緩土建融腳步，且多以老客戶為主，更不願承做轉貸（代清償）戶。公股銀主管指出，央行是期望到明年底前各...

土銀、臺銀放款量遽降

據金管會昨（12）日公布統計，今年10月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,667億元，月增55億元，是近八年同期新低量，...

玉山表揚阻詐績優分行

玉山持續推動由上而下的公平待客文化，已連續三年榮獲金融監督管理委員會公平待客評核前25%肯定。為提升友善服務、降低數位落...

一銀打造綠能健身空間

為推動運動風氣，促進同仁身心健康，第一銀行於總行大樓九樓設置「綜合運動中心」，包含綠能健身器材、桌球及瑜伽伸展區等三個場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。