國壽健康險 全納外溢機制

壽險業首例，為全面接軌IRFS 17，國泰人壽昨（12）日宣布，2025健康險全面納入外溢機制。國壽預計每年砸1億元經費及資源，全力進攻健康領域，結合點數經濟元素與廣納公衛醫療人才，成立全新組織健康實驗室，國壽預計明年外溢保單新契約保費收入達140億元到150億元。

國壽內部正規劃壽險業首張包含心理健康服務保單，預計明年首季問世，將先從婦女險開始，後續希望推展到所有性別都能享有。

2026年壽險公司將採用新的財務會計準則（IFRS17），同時實施新一代資本制度，又稱清償能力制度（TW-ICS），這套全新且嚴格的「體檢標準表」，讓壽險業朝向銷售獲利比較好的「保障型」商品為主，如傷害健康險等。

這讓各家壽險業全力貼近保障型商品，包括南山人壽也已經喊出，要著重銷售保障型以及長年期商品；國泰人壽也在昨日宣布，為拓展更多健康險保單，2025年起建康險全面納入外溢保單機制，並提供點數回饋作為誘因。

根據國壽統計，2019年推出首張外溢保單，至今年11月相關新契約保費收入已經達411億元，寫業界之冠，另外推出的健康平台累積總用戶數今年超過122萬人，用戶加入一年後，平均每日步數增加33％。

國壽指出，目前每年健康險新契約保費收入約100多億元，裡面八成屬於外溢保單，2025年起第2季將針對健康險進行改款，屆時客戶再投保的健康險都會有外溢機制，預計明年相關新契約保費收入將可介於140億到150億元。

國泰人壽總經理劉上旗昨日表示，未來每年投入億元資金在健康領域，還不包含人員薪水與IT建置，主要為活動行銷費用，而明年起新銷售的健康險保單全面納入外溢機制，首波會先選擇熱銷的四項商品，未來會逐步擴大外溢保單範圍。