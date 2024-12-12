外溢保單兩大優勢 業者搶推

壽險接軌IFRS17出新招，壽險龍頭國泰人壽要透過外溢保單以及心理健康保障，推動保障型商品，業界人士分析，外溢保單近年表現優異，加上保障型商品對接軌有利，是壽險業積極推動的主因。

金管會統計，今年前三季新契約銷售件數與保費收入年成長皆寫雙位數，分別成長10.9％以及16.6％，今年前三季銷售逾93萬件。

外溢保單主打透過健康促進，只要保戶維持身體健康符合門檻，就可以獲得保費折扣等優惠，金管會積極推動，希望透過外溢保單機制，健全國人健康。

所謂的外溢保單，是透過保戶自主健康管理與保險商品的結合，由保險公司提供保費折減、增加保額或回饋金等服務鼓勵被保險人規律運動、接觸健康飲食，進而降低罹病率以達到事前預防效益，同時減少醫療成本，創造三贏外溢效果。

因為有折減保費或是增加保額誘因，外溢保單大舉擄獲保戶的心。

金管會分析，其中最夯的外溢保單以運動習慣折減保費或者增加保額的健走型保單，今年前三季銷售達36.5萬件，占同期整體外溢保單新契約件數比重接近四成，體況數值外溢保單則居次。

其中，國泰人壽外溢保單新契約保費收入遙遙領先同業，今年前三季銷售114.8億元、賣出34.4萬件外溢保單，銷售最多是運動習慣健走型，南山與富邦人壽居第二、三名。