凱基金耶誕樹傳遞幸福

充滿耶誕氣息的12月為冬日捎來溫暖祝福，2024年凱基金控（2883）總部大樓全新打造22公尺高的耶誕樹，閃爍發光的燈飾代表著溫馨與希望，高聳的耶誕樹也象徵凱基人壽愈來愈高瞻進步，同時邀請更多有業務企圖心、想成為團隊經理人才的菁英，加入凱基人壽大家庭，共同綻放希望傳遞幸福的能量。

2024年凱基人壽業務力大爆發。在全體同仁努力下，凱基人壽今年前三季稅後純益達201.2億元，資產規模達2.47兆元；為持續壯大自有通路與成長保費業務，凱基人壽持續推升自有通路貢獻度，來自業務通路的初年度保費收入（FYP）較去年同期成長43%，展現同仁超越自我的企圖心。

凱基人壽深信「人才」是企業維持競爭力的關鍵指標，提供業務同仁有更大的舞台與成長空間，優異表現也驅動業務通路質量躍升，今年至11月晉升主管人數較去年成長6%，2023年13個月定著率高達86.8%，長期在六大壽險業中名列前茅，展現高晉升、高穩定的續航力。

今年凱基人壽推出「卓越專案」，提供業界金額最高、時間最長的培育津貼（共計長達24個月），透過挹注內勤支援與最新數位賦能資源等多元培育方案，一站式的助攻，協助業務員在三年內由業務新人躍升為「專業團隊領袖經理人」。此外，因應社會趨勢，該專案將適用年齡上限提升至60歲，廣邀中壯世代發揮所長，為客戶帶來更加卓越的服務體驗，也為個人職涯創造無限可能。

凱基人壽秉持「以客戶為中心」的精神，長期致力於創新和優質服務，屢獲外界肯定，包括：連十年獲金管會頒發微型保險競賽「業務績優獎」、「保險信望愛獎」11項大獎榮耀、卓越保險評比「卓越人才培育獎」、2024幸福企業「金獎」肯定、保險品質獎「業務員最優獎」，保險業亞洲獎（Insurance Asia Awards）的年度「策略夥伴獎」及「年度保險科技獎」等殊榮，展現全方位數位化的堅實團隊。

未來，凱基人壽將持續落實金控集團策略，以「ONE KGI」服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，持續用心成為客戶幸福的守護者，讓客戶感受到更有溫度的全方位金融服務。