一銀打造綠能健身空間

為推動運動風氣，促進同仁身心健康，第一銀行於總行大樓九樓設置「綜合運動中心」，包含綠能健身器材、桌球及瑜伽伸展區等三個場域空間，即日起開放同仁使用，推動全民運動計畫同時兼顧ESG（環境、社會、公司治理）永續發展。

其中，綠能健身器材可透過運動產生之動能轉換為電能，與室內電網結合及具外接USB充電功能，每月相當於節省LED燈泡（9W） 6,400小時的用電量，另可下載App設定並檢視個人運動目標、記錄消耗卡路里，以及所使用器材發電等相關數據，讓運動健身與綠能、節能一次滿足。

第一銀行將ESG永續發展視為重要目標，響應《全球塑膠公約》減少塑膠製品議題，今年贈送全體員工共8,600個環保提袋，訴求減少塑膠汙染、回收再利用、保護環境及人體健康，提袋材質是以回收寶特瓶PET塑料製作，相當於回收61,275個600毫升寶特瓶，攜手同仁一起支持環境保護。

向來視員工為最重要資產的第一銀行，致力推動友善家庭措施，打造幸福職場，制定優於法令之孕育假別及育兒福利，生育補助「第一胎10萬元，第二胎起每胎15萬元」，同時提供「孕期交通津貼1萬元」，傳遞體貼懷孕同仁、鼓勵生育的美意及關懷。

此外，將法定「產假八周、產檢假七日、陪產檢及陪產假七日」提高為「產假58日（含假日）、產檢假八日、陪產檢及陪產假八日」，同時放寬陪產請假期間為分娩日前後各15日內，期間共30日，優於法令部分的天數均為全薪；另設有彈性工時政策，可申請提早或延後上下班，並自2015年起舉辦家庭親子日，積極打造友善家庭的職場環境。

第一銀行堅信員工是金融服務業的核心，協助建構友善家庭環境是企業成長的根本，未來將持續打造活力、幸福、快樂的工作場域，成為一個與客戶、員工及社會共同成長的幸福企業典範。