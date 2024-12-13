玉山表揚阻詐績優分行

玉山持續推動由上而下的公平待客文化，已連續三年榮獲金融監督管理委員會公平待客評核前25%肯定。為提升友善服務、降低數位落差，並且表揚第一線阻詐績優分行，近日舉辦「2024年度公平待客暨服務品質交流研討會」，玉山銀行全體五位獨立董事均親自參與，除了表揚服務品質、金融友善及攔阻詐騙方面表現優異的分行外，亦了解第一線同仁在防詐工作及失智友善服務上所付出的努力。

透過獨立董事們的重視與支持，激勵了第一線同仁持續提升服務品質，秉持「心清如玉、義重如山」的精神，實現更加友善的金融服務。

玉山銀行表示，公平待客和消費者權益保護是銀行持續努力的方向，尤其在當前金融詐騙事件頻傳的環境下，如何強化顧客服務與防詐意識更顯重要。

依警政署統計的阻詐數據，玉山於2024年1月到9月臨櫃攔阻詐騙金額已達4.25億元，較2023年同期成長12%，這除了是全體玉山人的努力，但也凸顯社會上詐騙情形普遍的嚴重狀況。2025年玉山將持續規劃反詐活動，盡善良管理人責任、守護顧客資產。

在降低高齡及身心障礙者數位落差方面，玉山也是不遺餘力，對標國際並領先同業建立該行「Design system」規範並依循設計，放大字級並提升對比度，打造直覺且簡單易用的行動銀行及官網，官網更於今年通過全站無障礙標章A級認證，為民營銀行領先者。

玉山致力於創造更安全的金融環境，以公平待客為核心，跨越重重挑戰。在推動普惠金融的同時，也不忘強化員工對於失智友善與防詐騙的專業知識，以確保每位同仁都能為顧客提供全面且友善的金融服務。透過此次研討會的深入交流，進一步鞏固玉山卓越的服務文化，共同攜手為顧客打造安全、友好的金融環境。