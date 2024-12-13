土銀、臺銀放款量遽降

據金管會昨（12）日公布統計，今年10月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,667億元，月增55億元，是近八年同期新低量，銀行局副局長侯立洋說，有兩大原因，一、10月建案、聯貸和周轉金還款量較多，二、適逢美大選前的不確定因素，資金需求保守，還款多、需求降，使10月新增放款量縮。

若以個別銀行來看，累計前十月放款量減少較大者是土銀、臺銀，各減少276億元及195億元，侯立洋說，可能移往其他政策性貸款。

銀行圈則認為，9月央行再度調升存準率，緊縮市場資金，也宣布加碼房市管制力道，衝擊中小型建商，10月已見建商加速還款，又以承作土建融量大的臺銀、土銀減降量較多。

累計前十月增加放款量已衝破5,000億元達5,003億元，連續兩個月提前達到全年4,200億元新增放款目標值，達標率1.19倍，市場估全年新增放款量可望上探5,500億元。

第4季是傳統資金需求旺季、但逢銀行持續緊縮不動產放款，多空力道拉鋸，第四季中小企業放款動能強弱仍需觀察。

金管會昨公布國銀對中小企業放款狀況。以各季度放款量能來觀察，首季放款量增加994.1億元，第二季放款大爆量，一口新增2,168.4億元達顛峰，第3季略趨緩，新增量降到1,785.3億元。

10月單月僅增加55億元或0.05%，是今年單月第二低量，更是近八年同期最低，市場認為第四季放款動能恐轉趨保守。10月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,667億元，年增6.57%則終結連三個月成長。但因今年前三個季度，放款量大增加持，使累計前十月新增放款量仍達5,003億元，續寫史上同期第三大，僅低於2020年、及2021年同期。