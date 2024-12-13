國銀緊縮土建融 減少轉貸戶 審慎承作新戶

為符合央行管控，國銀放緩土建融腳步，且多以老客戶為主，更不願承做轉貸（代清償）戶。公股銀主管指出，央行是期望到明年底前各銀行不動產貸款集中度能降到35%。因此隨著建案陸續完工，在審慎承作新戶之下土建融餘額降低，同時交屋後分戶房貸增加，一來一往平衡才能符合央行管控期待。

央行8月底即要求銀行自主管控不動產貸款總量，更於9月祭出第七波選擇性信用管制。當時金管會也邀銀行開會，提示各銀行計算《銀行法》72-2條不動產放款分子中，若配置比例有顯著不合理偏重土建融者，將要求銀行提改善計畫。

土建融管控措施

目前包括不動產放款大行公股銀甚或小型民營銀行均嚴格承做土地建築融資，多以長期往來客戶為主，不承作新客戶或是轉貸客戶。

公股銀主管指出，關於未來一年自主管理不動產貸款量化改善報告已提交，央行是期望到明年底前各銀行不動產貸款集中度能降到35%。

隨著進入建案完工高峰期，目前是新屋交屋潮期間，過去的土建融陸續償還並轉換成整批分戶房貸，且在審慎承作新戶之下土建融餘額將逐漸降低，但分戶房貸增加，一來一往平衡才能符合央行對不動產貸款集中度能降到35%的期待。

不動產放款集中度是購屋＋建融餘額／總放款。此為央行相當在意的指標，事實上，在經過房貸水位滿溢及加重控管等限貸力道疊加，已讓國銀不動產放款集中度與增量驟減。

據金管會統計，10月底國銀購屋加計建融餘額14兆7,156億元，占總放款41兆7,990億元僅35.2%，較6月底的37.4%，大降了2.2個百分點。

此外，房貸資金吃緊情況尚未解除，也使得土建融利率不斷往上飆高，有民營銀行對土建融利率底線是「沒有3.5%不做」，畢竟土建融風險權數高達100%至150%，耗資金又耗資本，相較之下自住房貸風險權數僅為35%。另有公股銀則將策略轉向都更危老案件承作。