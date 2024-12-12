集保：eNotice平台用戶逾87萬人 發送通知696萬人次

台灣集中保管結算所統計，「股東e服務」eNotice平台去年6月30日上線，目前平台用戶逾87萬人、1229家發行公司及全體發行ETF的17家投信公司加入，上線以來發送通知高達696萬人次。

集保企劃部經理汪明琇表示，eNotice平台提供上市、上櫃、興櫃公司股利發放的電子通知服務，今年3月進一步擴增ETF收益分配電子通知，並以最高標準充分揭露ESG（環境保護、社會責任、公司治理）具體作為與績效。

集保指出，集保結算所連結金融核心能力，以自身影響力推動永續發展，連續7年發行永續報告書皆榮獲「永續報告獎」，展現長期對ESG各領域的投入。

另因應全球氣候變遷，推出各項數位化服務，協助市場推動淨零排放，今年以「股東e服務」eNotice平台，第4次榮膺「創新成長領袖獎」，體現集保結算所推動數位創新的成果。