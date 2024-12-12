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投信顧搶富豪戶財管商機 金管會助攻、估38家境外基金總代理可受惠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會助攻投信顧業，搶進富豪戶財管商機。金管會12日宣布，擴大境外基金總代理的「行政服務」範圍，從只能對OBU、OSU客戶提供「未具證投信基金性質的境外基金」行政服務，擴大到可協助境內銀行（DBU）和券商（DSU）辦理相關業務，有38家境外基金總代理投信顧可受惠。

所謂「未具證投信基金性質的境外基金」是指，基金投資有價證券比重低於60%的境外基金，例如可能投資黃金、衍生性商品或不動產等，市場俗稱「另類基金」。

一家承作高資產業務的銀行主管說，事實上，目前銀行已可引進境外私募基金、及未具證投信基金性質的境外基金，銷售給富豪戶。

金管會此政策，對銀行來說，是增加境外商品的選擇，商品選擇更多元化，對投信顧而言，則可替國外資產管理業者，引進更多商品給銀行銷售，投信顧業者更能搶進富豪戶財管商機。

證期局副局長黃厚銘說，投信顧業者得提供「行政協助」對象，從目前的OBU（國際金融業務分行）、OSU（國際證券分公司），擴大到DBU和DSU，可提供五大行政服務，包括諮詢、顧問、轉介或交流等。

這五大行政服務：一、投信顧主動與銀行或券商聯繫，並根據外國資產管理機構的產品內容、市場趨勢、市場需求及業者的業務需要，提供銀行或券商相關基金商品銷售策略、產品推介與說明、協助辦理基金商品上架與內部教育訓練。

二、主動聯絡與引介外國資產管理機構與業者聯繫，並於外國資產管理機構來臺時或以視訊方式，陪同會談、拜訪業者；以及與外國資產管理機構合作舉辦，向業者提供市場趨勢、投資策略、商品介紹說明等研討會。

三、協助接受、處理及核對業者相關基金商品之交易單等相關行政事項。

四、相關基金商品上架後，依據外國資產管理機構作業及業者需求，主動提供基金商品訊息資料、內部教育訓練及諮詢服務。

五、提供翻譯服務，包含產品、交易及其他資料之遞交及翻譯、即時溝通直譯。

黃厚銘指，修法後，限定38家境外基金總代理人可提供上述五大行政服務。這38家總代理人有18家外資投信、5家外資投顧、6家本國投信及9家本國投顧。

境外基金 金管會

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