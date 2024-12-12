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土建融還款等2利空 10月國銀對中小企業新增放款探低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2024年10月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,667億元，月增55億元，是近8年同期新低量。圖／聯合報系資料照
2024年10月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,667億元，月增55億元，是近8年同期新低量。圖／聯合報系資料照

據金管會統計，2024年10月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,667億元，月增55億元，是近8年同期新低量，銀行局副局長侯立洋說，有兩大原因，一、10月建案、聯貸和週轉金還款量較多，二、適逢美大選前的不確定因素，資金需求保守，還款多、需求降，使10月新增放款量縮。

累計前十月增加放款量已衝破5,000億元達5,003億元，連續兩個月提前達到全年4,200億元新增放款目標值，達標率1.19倍，市場估全年新增放款量可望上探5,500億元。

若以個別銀行來看，累計前十月減少放款量較大者是土銀、台銀，各減少276億元及195億元，侯立洋說，可能移往其他政策性貸款。

銀行圈則認為，9月央行再度調升存準率，緊縮市場資金，也宣布加碼房市管制力道，衝擊中小型建商，10月已見建商加速還款，又以承作土建融量大的台銀、土銀減降量較多。

第四季是傳統資金需求旺季、但逢銀行持續緊縮不動產放款，多空力道拉鋸，第四季中小企業放款動能強弱仍需觀察。

金管會公布國銀對中小企業放款狀況。以各季度放款量能來觀察，首季放款量增加994.1億元，第二季放款大爆量，一口新增2168.4億元達顛峰，第三季略趨緩，新增量降到1785.3億元。

10月單月僅增加55億元或0.05%，是今年單月第二低量，更是近八年同期最低，市場認為第四季放款動能恐轉趨保守。10月底國銀對中小企業放款餘額10兆2,667億元，年增6.57%則終結連三個月成長。

但因今年前三個季度，放款量大增加持，使累計前十月新增放款量仍達5,003億元，續寫史上同期第三大，僅低於2020年、及2021年同期。

史上前十月最大量是2021年新增放款7,059億元，2020年前十月新增7,044億元次之，主因是當時政府推出紓困和振興貸款的「政策紅利」推升所致。

前十月增加放款量最多的前五家銀行，永豐銀大增704億元，兆豐銀、彰銀（2801）都約增加約500億元，中信銀、玉山銀則約增加430億元左右，顯示公民營對中小企業放款仍積極。

中小企業 建商

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