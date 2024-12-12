蘋果換機潮力道比拚繳稅季 10月國人刷卡爆大量、創同期新高

受惠蘋果手機換機潮、百貨周年慶、年末旅遊旺季等三大利多帶動，使10月全台國人刷卡額達4,048億元，是史上單月第四大，僅次於近三年的繳稅季，換言之，換機潮、周年慶和旅遊季三大力道疊加，幾乎要追上繳稅旺季的刷卡量，顯示內需消費強勁。

金管會公布10月國人刷卡量達4,048億元，是史上同期最大量，更是信用卡史上單月刷卡第四大。單月前三大刷卡量是2022年7月、2023年6月及2024年6月全都是刷卡繳稅季（2022年因疫情延後一個月繳稅）。

2022年7月刷卡額是4,078.6億元，2023年6月是5,281.4億元，2024年6月則是5,655.2億元。

銀行圈認為，非繳稅季的10月刷卡力道一口氣攀升到4,048億元，顯示今年內需消費旺盛，累計前十月刷卡量已攀升到3兆8.799億元，11~12月更是消費旺季中的旺季，全年刷卡額上探4.5~4.8兆元。

金管會公布10月信用卡業務狀況。10月32家發卡行刷卡簽帳金額達4,048億元，月增10%，是歷年同期新高也是史上單月第四大。

銀行局副局長侯立洋說，10月刷卡量大，主因是百貨周年慶、年末旅遊旺季、及蘋果手機換機潮所致，累計前十月刷卡額3兆8,799億元、年增11.7%，則因國內經濟佳、及國人愈益習慣刷卡消費。

以前五大發卡行來看，前十月中信銀刷卡量達6,655.6億元續居「刷卡王」，國泰世華銀6,266.8億元緊追，老三是玉山銀5,173億元，北富銀4,952.7億元列第四大，老五是台新銀4,307億元。

若以年增率來看，北富銀刷卡年成長29.6%居冠，玉山銀和台新銀則都有13%雙位數成長，國泰世華銀和中信銀年增均約8%左右。