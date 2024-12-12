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傳人民幣貶值因應川普關稅 專家：對新台幣或帶來壓力

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
國泰世華首席經濟學家林啟超12日在台北經濟論壇上表示，中方可能會以人民幣貶值因應川普關稅威脅，要注意對新台幣帶來的壓力。記者黃雅慧／攝影
國泰世華首席經濟學家林啟超12日在台北經濟論壇上表示，中方可能會以人民幣貶值因應川普關稅威脅，要注意對新台幣帶來的壓力。記者黃雅慧／攝影

國泰世華首席經濟學家林啟超12日在台北經濟論壇上表示，中方可能會以人民幣貶值因應川普關稅威脅，要注意對新台幣帶來的壓力。

台北大學校友總會及台北大學經濟學系系友會將在12日於在台北主辦「2024第五屆台北經濟論壇」，論壇以「美中科技戰、AI創新應用與經濟發展」為主題，會上邀請各領域專家與業者，聚焦AI應用及其在美中科技競爭大環境下的發展進行討論。

林啟超說，AI涉及全球地緣政治，用俗話說就是「江湖事」，要用江湖規矩處理，因涉及世界話語權與秩序。而美中科技戰位處核心。

坊間熱議川普上任後將給中國大陸帶來關稅壓力，林啟超認為，中方可能以人民幣貶值因應，像越南、台灣、日本、韓國等地貨幣會有壓力，因為跟人民幣相關係數很高。

林啟超進一步表示，台灣一方面面臨台幣貶值，一方面可能又要縮小跟美貿易順差，因此央行明年在外匯市場動作很重要。相信這也是亞洲央行最大的挑戰。理論上美國降息，亞洲幣值會升值，但如果人民幣貶值，亞幣可能會出現競貶狀態。

林啟超分析，美國近期推出近800頁的「AI曼哈頓」計畫，其實就是希望將「IC設計＋ASML＋製造」都掌握在手中，不是小院高牆，是「大院鐵幕」。

事實上，林啟超說，美國自2019年以來限制大陸半導體確實有初步成效。他以全球超級電腦500強的排名為例，在前十名當中，大陸2019年12月有2台，但到2024年11月則是0台，在前五百名當中，大陸2019年12月有228台，但2024年11月僅剩63台。

而中國大陸也有其對應策略，林啟超分析中方以「減美化、盟友化」為目標，主要有三策略：一是推動半導體自製，延展與強化在地供應鏈。這對台灣與周遭國家而言，人才勢必會出現流動；二是漸進分散油氣進口，以前八成都從中東，現在加強從俄、南美進口，減少美加進口，並積極在緬甸、巴基斯坦、海南島布局；三是增加供應鏈或盟國在人民幣應用，其中最關鍵是沙烏地阿拉伯，如果未來當地石油交易有一定比例用人民幣支付，美元就會受到威脅。

人民幣 經濟發展 美國

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