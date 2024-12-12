資本市場服務團攜手富邦證券 合作推動優質企業邁向資本市場

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心齊心協力擘劃資本市場未來，共同成立「資本市場服務團」，2024年12月12日攜手富邦證券於臺北國際會議中心辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，透過整合資本市場資源，建立共同推動平台，提供大、中、小型企業一站式全方位服務，讓企業快速瞭解資本市場全貌並取得諮詢服務管道。

證交所總經理李愛玲致詞提到，台灣上市櫃市場不論成交值、總市值或流動性，在全球排名皆名列前茅，目前證交所掛牌上市的公司已達1,030家，總市值目前約為74兆元，市值在全球主要證券交易所市值排名第12，成交日均值超過4,000億元，全球排名第九，顯示台灣資本市場活躍動能。

證交所除以一般板支持大型企業打國際盃外，亦積極推行創新板，讓台灣創新企業可透過資本市場力量，對公司營運發展及人才招募均有所助益。希望創新板從台灣出發，走出國際，吸引海內外具新創元素的企業來台掛牌，讓臺灣創新動能受到國際矚目，係供投資人多元化投資標的。

證交所力拚壯大台灣資本市場，積極打造台灣成為亞洲資產管理中心，今年11月26日董事會已通過創新板制度優化調整，這次聚焦取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境，以及強化投資人權益保障等四大主軸，冀打造創新板成為創新公司首選掛牌地，與資本市場參與者一起Team Taiwan、挺創新，引領台灣資本市場建構具創新特色之產業聚落。

櫃買中心副總涂月憲致詞說明，台灣多層次資本市場架構，由證交所與櫃買中心共同建構，透過兩單位成立資本市場服務團，提供共同服務平台，協助企業邁入資本市場籌資。而中小企業為推動台灣經濟發展的重要力量，設置上櫃、興櫃及創櫃板等三個優質板塊，可以滿足不同成長階段企業的籌資需求，是一具備多元商品市場的股債雙核心交易所。

富邦證券總經理郭永宜致詞表示，證交所與櫃買中心於引導優質企業邁入資本市場扮演重要角色，目前台灣資本市場包含上市及上櫃市場，其中亦有創新板助力新創企業發展，以及創櫃板扶持微型企業成長。因此，富邦證券致力於協助企業邁入資本市場籌資，讓企業透過IPO流程，除可募集資金外，亦有助於招募優秀人才，讓具備優質技術與服務的公司持續壯大成長。

這次座談會邀集近20家優質企業共同參與，其產業類別多元，涵蓋半導體、大健康產業、數位雲端、資訊服務及食品業等。會中先由資本市場服務團隊介紹臺灣資本市場現況與優勢及上市櫃流程與重點外，再由富邦證券投顧董事長陳奕光分享「前瞻川普2.0與 2025年全球總經展望」議題，為這次活動亮點，現場亦提供申請上市櫃的諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，活動在熱烈氣氛中，圓滿結束。