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四銀行與Visa合作 加速中小企業金流卡片化

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
Visa台灣區總經理黃慧琴表示，以「消費多元支付」和「企業數位化金流」雙引擎，協助驅動台灣非現金社會發展。圖/仝澤蓉攝影
Visa台灣區總經理黃慧琴表示，以「消費多元支付」和「企業數位化金流」雙引擎，協助驅動台灣非現金社會發展。圖/仝澤蓉攝影

台灣中小企業高達170萬家，占整體企業95%，勞動人口更高達98%，很多上班族服務的公司是中小企業，但中小企業的金流往來，仍以現金、轉帳為主；解決中小企業使用信用卡不便的痛點，Visa宣布推出「Visa企業速Pay」及「Visa快收慢付」兩項解決方案，協助企業金流卡片化。

根據Visa中小企業支付洞察報告顯示，有 33%的台灣中小企業希望從金流開始數位轉型，然而目前僅53%企業能接受信用卡，其餘因為技術整合與成本費用而不接受信用卡。

調查也顯示，中小企業支付形式相當多元，包含銀行轉帳、現金、卡片支付等，但仍有32%企業因為擔心供應商不收卡、用卡安全性與使用便捷性，多方考量下仍未用卡支付。

Visa台灣區總經理黃慧琴表示，Visa以「消費多元支付」和「企業數位化金流」雙引擎，驅動台灣非現金社會的發展。從調查中發現，70% 中小企業希望申請企業卡，但最大的顧慮是供應商收卡的普及性，顯示產業必須從企業用卡與收卡端雙管齊下，加速企業支付卡片化，協助企業用卡做生意。

包括永豐、國泰世華、玉山、遠銀有四家本國銀行與Visa合作推出「企業速 Pay」，讓企業員工可將數位企業卡綁定到行動支付，以 Apple Pay 與 Google Pay 進行支付，企業可靈活設定交易條件和額度，不但方便公司管理，還能透過交易數據進行分析。

「快收慢付」解決方案，則讓中小企業在做採購時，能刷卡支付給不收卡的供應商，不僅簡化支付流程，讓中小企業擁有便捷的用卡支付，同時享有遞延款項的優勢，供應商也能以慣用的匯款形式收款，翻轉企業商務收付。

Visa 中小企業 信用卡

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