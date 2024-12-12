耶誕禮物王子與女孩的勇氣故事 台銀推出胡桃鉗銀幣

臺灣銀行自12日起於臺灣銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部，上架銷售「聖誕胡桃鉗2英兩仿古彩色銀幣」，每枚售價新台幣7,980元。

「聖誕胡桃鉗2英兩仿古精鑄銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，設計靈感來自家喻戶曉的耶誕夜「胡桃鉗」童話故事。

在柴可夫斯基的古典芭蕾舞劇「胡桃鉗」中，女孩克拉拉夢見心愛的玩具「胡桃鉗」變成一位瀟灑的王子，帶領玩具兵團迎戰老鼠王。當胡桃鉗王子敗陣之際，勇敢的克拉拉協助王子打倒邪惡的老鼠王，並一起展開一段夢幻的糖果王國之旅。

幣面主題圖案刻劃了各種故事角色，除了女孩克拉拉、胡桃鉗王子以及老鼠王，還有糖衣仙子、聖誕樹、貓頭鷹、金色星星點綴，象徵孩童豐富的想像力，同時幣面刻有澳洲柏斯鑄幣局成立 125 週年的「P125」標記以及重量(2 oz)、含銀成色(9999 SILVER)等。

銀幣中心鑲嵌著24 K鍍金的胡桃鉗雕像，代表著好運與忠誠，據說也可以嚇阻邪靈，是聖誕佳節的經典禮物。

本款銀幣採取「仿古技法」的幣面處理技術，古典中帶有優雅的氣息。銀幣直徑45.6公釐，厚度6.5公釐，正面刻畫英國國王查爾斯三世肖像，外圈標示國王名號(CHARLES III)、發行國家(AUSTRALIA)、面額(2 DOLLARS)。

這枚仿古銀幣附有編號說明書與透明展示盒，包裝於蝴蝶結裝飾的耶誕禮盒中。全球限量發行2,500枚，本品項銀行不買回。