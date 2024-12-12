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美CPI強化Fed降息預期 新台幣微升收32.488元

中央社／ 台北12日電
新台幣兌美元今天收盤收32.488元，小升2.2分。圖／聯合報系資料照
新台幣兌美元今天收盤收32.488元，小升2.2分。圖／聯合報系資料照

美國11月物價數據出爐，鞏固市場對美國聯準會下週降息的預期，美元指數回落，亞幣各自表現，新台幣兌美元今天收盤收32.488元，小升2.2分，台北及元太外匯市場總成交金額12.63億美元。

美國11月消費者物價指數（CPI）增幅符合預期，市場提高對於聯邦準備理事會（Fed）再次降息的期待，美股主要指數多收紅，那斯達克綜合指數更首次突破2萬點大關。

美股收紅提振投資人信心，加上台積電強勢填息，台股今天止跌回升，重登23000點關卡，終場上漲143.17點，收在23046.8點。

外匯交易員指出，美元回落、台股上漲，有利新台幣走勢轉揚，但人民幣走弱，削弱亞幣士氣，新台幣兌美元今天以32.51元開出後，僅是震盪小升，盤中最高32.488元、最低32.54元。

央行統計，美元指數今天回跌0.07%，人民幣下跌0.05%，日圓貶值0.6%，新台幣小升0.07%，韓元反彈0.17%。

外匯交易員分析，下週美國聯準會、日本央行、台灣央行相繼宣布利率決策，市場押注聯準會將降息1碼，但更關注聯準會會後發言，近日市場的觀望氛圍仍相當濃厚，交投也轉趨清淡。

外匯交易員並指出，美元強勢與否牽動亞幣升貶，但新台幣與人民幣連動也相當深，美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言對中國課超高關稅，拜登政府又在卸任前「補刀」，宣布將對從中國進口的太陽能晶圓等產品加徵關稅，市場已傳出中國政府擬透過人民幣貶值因應關稅大刀，若照此情勢發展，後續新台幣走勢恐將受抑。

新台幣 美國聯準會

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