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週年慶、蘋果換機潮帶動 10月刷卡額4048億史上第4強

中央社／ 台北12日電
金管會統計，10月刷卡額衝新台幣4048億元，改寫史上同期新高。示意圖／ingimage
金管會統計，10月刷卡額衝新台幣4048億元，改寫史上同期新高。示意圖／ingimage

金管會統計，在百貨週年慶、蘋果手機換機潮及年末旅遊旺季帶動下，10月刷卡額衝新台幣4048億元，改寫史上同期新高，年增9%，單月刷卡額也創史上單月第4高紀錄。

金管會今天公布，截至今年10月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數為5866萬張，月增6萬張，總有效卡數為3872萬張，月增9萬張，10月底平均活卡率上升至66.01%，月增0.09個百分點。

今年10月刷卡額達4048億元，創史上同期新高，年增9%，累計前10月刷卡額達3兆8799億元，同創史上同期新高，年增11.7%。

金管會銀行局副局長侯立洋說明，10月適逢百貨公司週年慶，也是年末旅遊旺季，加上蘋果手機換機潮，3大因素帶動10月刷卡額走高至4048億元，同步改寫史上單月第4大刷卡額紀錄。

就個別銀行觀察，中信銀續奪「刷卡王」寶座，單月刷卡額達680.19億元，國泰世華銀單月刷卡額亦破600億元，達674.36億元，名列第2。第3至第5依序為玉山銀刷卡額近533.65億元、北富銀近517.38億元、台新銀近470.04億元。

北富銀指出，10月單月刷卡額逾517億元，年增2%，主要來自量販超市及海外消費帶動，隨年終將近，民眾著手規劃跨年、春節甚至228連假出遊，已鎖定出國旅程各節點，提供產品服務及消費優惠。

台新銀表示，10月單月刷卡額近470.04億元，創歷年同期新高，年增11%，主因海外、旅遊及餐飲消費成長帶動，累計前10月刷卡額年增近15%。

台新銀指出，11月逢雙11及百貨週年慶促刷，12月在聖誕跨年節慶下，海外、旅遊消費仍為主力，佳節氛圍亦會帶動聚餐需求，預期飯店及餐飲消費持續升溫，可望持續挹注信用卡業務動能。

刷卡 消費

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