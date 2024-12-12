展望2025年！安達人壽總座張志杰：持續發展碎片化商品

為提供保戶更優質的服務，也給員工更舒適、彈性的工作環境，安達人壽正式進駐台北大巨蛋園區，12日舉辦「安達新氣象 攜手新未來」茶會。展望2025年，安達人壽總經理張志杰表示，2025年會將商品平台建得更完整，並繼續發展利基、特定市場商品，替保戶補強各方面的保障。

展望2025年，張志杰指出，安達人壽2025年的產品規劃大致底定了，客戶需求一直在變、市場也在變，而安達在經過兩家公司合併之後，應該是外商中小型保險中產品線最完整的一家，包括投資型、分紅保單、利變型及健康險方面都有，2025年要把商品平台建得更完整，競爭力自然提升。

張志杰表示，安達人壽在今年推出許多「碎片化」的設計，保障範圍可能沒有很大，但對一些目標客群是很有助益的，例如今年上半年安達推出「安心護眼定期健康保險」，鎖定四大常見眼睛疾病，包含青光眼、黃斑部病變、白內障、視網膜剝離四大眼疾；8月推出「安心抗癌一年定期防癌健康保險」，彌補國人罹癌時自費進行達文西手術與標靶藥物治療的保障缺口；11月則跟銀行合作，在「3C守護保險」中補強椎間盤突出手術保障，針對特定脊椎手術，提供高達4倍保額保障。

張志杰說，安達人壽在明年也將繼續發展利基、特定市場商品，原因在於整個大環境在變化、科技也帶來變化，人民的生活型態改變，需求也會跟著改變。他也提到，現在很多手術、醫療行為等都可以在門診解決，不需要長時間的住院，因此過往民眾會注重住院日額的理賠，政府政策也是希望減少住院天數，因此安達也會跟著改變，補強其他方面的保障。

在數位化方面，張志杰說，安達雖然不像國泰、富邦人壽規模那麼大，但因為之前康健人壽主要銷售就是以醫療健康保險為主，同時電話行銷也是其強項之一，重視「廣眾客群」，因此以前康健就已經有一組團隊是專門在做數位資料分析的，這也就是安達人壽的核心能力之一，包含核保、理賠等都會運用到數位分析。至於對於數位保險開放的看法，他則說等金管會詢問各公會後再說。

安達人壽在今年11月1日正式搬遷至巨蛋國際中心辦公大樓，以提供更好的服務品質跟工作環境。同時為了將新環境新氣象的喜悅分享給保戶，安達人壽舉辦「入厝同慶福氣GO」圓夢大禮包抽獎活動，將送出一台特斯拉 Model Y，以及三張杜拜來回商務艙機票。

活動期間即日起至2025年2月28日為止，凡於此段期間內成功投保安達人壽之新契約保單，且申請電子保單服務領取成功者，每一保單號碼即可獲得一個抽獎機會。此外亦設立加碼「抽獎資格」，活動期間依要保人歸戶累計計算首期保費，每達新台幣10萬元，即可再獲得一次抽獎機會，依此類推。