華南銀行挺國家重大軌道建設統籌 主辦榮工43億元聯貸案

華南銀行統籌主辦榮工工程公司新台幣43億元聯貸案，該聯貸案用於支應榮工公司承攬「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫－CJ16標中原車站路段鐵路地下化工程」專案所需相關保證及工程周轉金，獲得第一銀行、菲律賓首都銀行、農業金庫、彰化銀行、元大銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、將來銀行及香港東亞銀行等共十家金融同業支持，最終獲63.55億元的額度，達目標之1.47倍，超額認參圓滿籌組成功，並於12日完成簽約。

榮工公司以承攬公共工程為主，公司自2009年民營化以後持續參與多項公共標案：包括：高雄車站地下化工程、三鶯線捷運系統計畫統包工程、桃園機場第三航廈土建工程等重大交通建設，工程專業能力強，在營建工程領域具產業地位，並多次獲得公共工程金質獎等殊榮，施工品質備受肯定。榮工公司作為本專案重要承建單位，將協助政府加速推進，提升台灣北部鐵路運輸的效率與安全，並為地方發展創造嶄新的契機。

榮工公司持續致力於將最先進的工程技術應用於國內大型公共建設，並透過專業團隊與先進管理技術，提供最佳解決方案，確保工程順利推進，此次聯貸案的簽訂，不僅代表榮工公司對於台灣交通建設未來發展的支持，同時也是對企業履行社會責任的一環。

華南銀行一直以來積極支持環境永續，本次聯貸案亦以永續觀點置入ESG永續指標連結授信條件，檢視榮工公司減碳作為、外部獲獎等指標達成情形，提供利費率減碼之優惠，鼓勵企業遵循永續發展原則。未來華南銀行將持續結合金融同業，協助營造業運營動能有更佳發揮，共同推動國家指標性公共建設。