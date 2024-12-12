美選前觀望 10月國銀對中小企業放款動能探今年次低

11月美國舉行總統大選，選前不確定因素導致中小企業資金需求趨於保守。金管會今天公布，今年10月整體本國銀行對中小企業放款淨增加僅新台幣55億元，下探今年單月次低。

金管會統計，截至今年10月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆2667億元，月增55億元，單月放款動能下探今年單月次低。

不過，累計今年前10月本國銀行對中小企業放款淨成長5002.95億元，對照今年度新增放款目標4200億元，年度目標達成率已攀抵119.12%。

金管會銀行局副局長侯立洋說明，因美國11月舉行總統大選，不確定因素導致中小企業10月資金需求趨於保守，另10月有建物完工還款、聯貸案還款及企業營運週轉金還款等，資金償還需求相對旺盛，相抵後國銀對中小企業放款淨增額相對疲弱。

金管會資料顯示，今年前10月對中小企業放款淨增額以永豐銀行居冠，增加高達703.93億元，其次依序為兆豐銀行增加508.31億元、彰化銀行增加506.85億元、中信銀行增加431.05億元、玉山銀行增加429.72億元。

另一方面，今年前10月對中小企業放款則以土地銀行衰退275.68億元最多，其次依序為台灣銀行減少194.97億元、京城銀行減少31.45億元、渣打（台灣）銀行減少8.49億元及三信銀行減少0.13億元。