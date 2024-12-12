首家壽險2025健康險全面納入外溢 國壽喊砸億元達目標

全面接軌IRFS 17，首家壽險業喊出2025年健康險全面納入外溢機制，國壽喊出要每年砸億元以上銀彈達到目標。國內壽險龍頭國泰人壽12日由總經理劉上旗宣示，以每年砸億元以上資金，結合點數經濟元素與廣納公衛醫療人才成立全新組織健康實驗室，配合健康險全面在2025年納入外溢機制，屆時外溢保單新契約保費收入將見到140億元到150億元水準。

2026年壽險公司將採用新的財務會計準則（IFRS17），同時實施新一代資本制度，又稱清償能力制度（TW-ICS），這套全新且嚴格的「體檢標準表」，讓壽險業朝向銷售獲利比較好的「保障型」商品為主，如傷害健康險等。

市場人士分析，國壽2025年宣示建康險全面納入外溢保單機制，搭配App提供客戶登錄健康資料，可以達到三贏：更順利接軌IFRS17、保戶更健康降低理賠成本、取得大數據資料更能堆建人工智慧所需資料庫。

國壽指出，目前每年健康險新契約保費收入約100多億元，裡面八成屬於外溢保單，2025年起，新銷售的健康險保單都將納入外溢機制，第二季開始，將把所有健康險改款加入批註條款，加上外溢機制，但不溯及既往舊保單，「寫國內壽險首家」。具國壽統計，近6年外溢保單新契約保費收入411億元，是業界之冠，2016年5月推出第一張外溢保單鍾愛健康後，目前共推出32張外溢保單，FitBack機制總用戶數2024年超過122萬人。

劉上旗今宣示，國壽2025年起，以四大面向展開健康新主張：健康險全面外溢化、點數激勵計畫、打造心理健康服務保單與成立健康實驗室，並擴大培育業務同仁取得健康家認證，深化健康生態圈好吃、好睡、好動、好心情、好檢測、好照顧。

劉上旗指出，明年起新銷售的健康險保單全面納入外溢機制，首波會先選擇熱銷的四項商品，因為投資型也有外溢保單，未來會逐步擴大外溢保單範圍。

首先，新保戶下載App後，除了原有的保費折抵，也可以透過點數激勵計畫，加碼回饋集團小數點，每周參與FitBack任務並達標，例如走路符合目標步數，一年最高可以獲得2,600點小數點，一點等於新台幣1元，達到高頻且即時回饋，

其次，明年三八婦女節之時，將會推出心理服務的保單，內部規劃，先從婦女險開始，納入心理疾病住院的相關給付，保費不調升方向，目前已經確定給付內容與商品架構，預計在明年首季推出，但因為牽涉風險道德控管，首波以女性為優先，後續希望推展到所有性別都能享有。

第三，國壽整合內部保險、醫療、公衛、數據、數位人才成立健康實驗室的新組織，對外延攬健康顧問，與醫生、營養師以及心理諮商師深度合作，並持拓展健康家認證課程，2022年以來，已經培訓1,023位業務人員成為健康家，預計未來每年加速培訓千人加入認證，萬人業務大軍可以成為健康專家。