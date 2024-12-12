快訊

性價比高！台積電熊本廠員工餐廳菜單曝光 「這道料理」最受歡迎

陳其邁最新民調出爐「這年齡層」滿意度最高 4成2高雄人支持選總統

首家壽險2025健康險全面納入外溢 國壽喊砸億元達目標

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國泰人壽12日發表全新健康主張，預計每年投入億元於健康行動，2025年健康險全面納入外溢機制。國泰人壽／提供
國泰人壽12日發表全新健康主張，預計每年投入億元於健康行動，2025年健康險全面納入外溢機制。國泰人壽／提供

全面接軌IRFS 17，首家壽險業喊出2025年健康險全面納入外溢機制，國壽喊出要每年砸億元以上銀彈達到目標。國內壽險龍頭國泰人壽12日由總經理劉上旗宣示，以每年砸億元以上資金，結合點數經濟元素與廣納公衛醫療人才成立全新組織健康實驗室，配合健康險全面在2025年納入外溢機制，屆時外溢保單新契約保費收入將見到140億元到150億元水準。

2026年壽險公司將採用新的財務會計準則（IFRS17），同時實施新一代資本制度，又稱清償能力制度（TW-ICS），這套全新且嚴格的「體檢標準表」，讓壽險業朝向銷售獲利比較好的「保障型」商品為主，如傷害健康險等。

市場人士分析，國壽2025年宣示建康險全面納入外溢保單機制，搭配App提供客戶登錄健康資料，可以達到三贏：更順利接軌IFRS17、保戶更健康降低理賠成本、取得大數據資料更能堆建人工智慧所需資料庫。

國壽指出，目前每年健康險新契約保費收入約100多億元，裡面八成屬於外溢保單，2025年起，新銷售的健康險保單都將納入外溢機制，第二季開始，將把所有健康險改款加入批註條款，加上外溢機制，但不溯及既往舊保單，「寫國內壽險首家」。具國壽統計，近6年外溢保單新契約保費收入411億元，是業界之冠，2016年5月推出第一張外溢保單鍾愛健康後，目前共推出32張外溢保單，FitBack機制總用戶數2024年超過122萬人。

劉上旗今宣示，國壽2025年起，以四大面向展開健康新主張：健康險全面外溢化、點數激勵計畫、打造心理健康服務保單與成立健康實驗室，並擴大培育業務同仁取得健康家認證，深化健康生態圈好吃、好睡、好動、好心情、好檢測、好照顧。

劉上旗指出，明年起新銷售的健康險保單全面納入外溢機制，首波會先選擇熱銷的四項商品，因為投資型也有外溢保單，未來會逐步擴大外溢保單範圍。

首先，新保戶下載App後，除了原有的保費折抵，也可以透過點數激勵計畫，加碼回饋集團小數點，每周參與FitBack任務並達標，例如走路符合目標步數，一年最高可以獲得2,600點小數點，一點等於新台幣1元，達到高頻且即時回饋，

其次，明年三八婦女節之時，將會推出心理服務的保單，內部規劃，先從婦女險開始，納入心理疾病住院的相關給付，保費不調升方向，目前已經確定給付內容與商品架構，預計在明年首季推出，但因為牽涉風險道德控管，首波以女性為優先，後續希望推展到所有性別都能享有。

第三，國壽整合內部保險、醫療、公衛、數據、數位人才成立健康實驗室的新組織，對外延攬健康顧問，與醫生、營養師以及心理諮商師深度合作，並持拓展健康家認證課程，2022年以來，已經培訓1,023位業務人員成為健康家，預計未來每年加速培訓千人加入認證，萬人業務大軍可以成為健康專家。

保單 國壽 壽險業

延伸閱讀

台幣波動大 央行約談壽險

533億 國壽投資風電大進擊…取得沃旭能源彰化風場50%股權

14家金控11月自結獲利月減3.9％ 投顧法人看好「這5檔」

保發中心：2025年壽險初年度保費預估年增5~10% 三大原因曝

相關新聞

週年慶、蘋果換機潮帶動 10月刷卡額4048億史上第4強

金管會統計，在百貨週年慶、蘋果手機換機潮及年末旅遊旺季帶動下，10月刷卡額衝新台幣4048億元，改寫史上同期新高，年增9...

永豐金證券第4季投資論壇：明年企業獲利大增 AI 與先進製程仍為主流

隨著美國總統大選底定，美國股市在川普減稅與鬆綁管制政策的預期下，相關受惠個股大漲，市場重新回到檢視總體經濟面與FED動向...

「借舊還新」釀房貸寬限期取消 央行借款有規範勿亂來

央行第七波信用管制措施實施過去約三個月，對房市的影響逐漸顯現。信義房屋代書葉惠玲透露，央行本次信用管制意志堅定，杜絕取巧...

楊金龍：台灣跨境支付不會因地緣政治而邊緣化

中央銀行總裁楊金龍12日出席財金公司金融資訊系統年會，並進行「跨境支付未來趨勢與台灣發展路徑」專題演講。楊金龍表示，跨境...

吸越南台商回台上市 證交所曝八大好處

隨著台灣與越南的經濟關係日益緊密，許多在越南發展的台商開始尋求更高層次的資本運作與發展機會。為鼓勵海外優質企業進入資本市...

集保結算所助推永續金融 再度蟬聯 TCSA 雙料獎項

台灣永續能源研究基金會舉辦2024 TCSA台灣企業永續獎12月11日舉辦頒獎典禮，臺灣集中保管結算所獲「永續報告獎」與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。